Vozinha: el talento no tiene edad 

El portero de Cabo Verde, Vozinha, de 40 años, no sólo paró las oportunidades de gol de una joven selección de España sino mostró que el talento no tiene edad y atajó un tiro al edadismo en la cancha y en el mundo laboral.

“El talento no tiene edad, lo digo desde una posición personal, pero también profesional (...) no es que haya menos talento dependiendo de la edad”, asegura Alán Romero Salazar, especialista en diversidad, equidad e inclusión.

Vozinha, cuyo nombre es Josimar Dias, sacó un histórico empate a cero a la Furia Roja, con promedio de edad de 26.5 años y con Lamine Yamal, de 18 años, en sus filas. Un Mundial de Futbol que tiene un récord de ocho jugadores de 40 años o más.

“El deporte es un sector donde pareciera que solo los cuerpos jóvenes son lo suficiente, al envejecer se nos vincula a etiquetas como que se es inactivo o no vas a trabajar”, menciona Uriel Valadez, fundador de Gafas Plateadas, ONG que promueve el respeto de todas las edades en el ámbito laboral.

Vozinha marca un fuera de lugar a la idea de que “hay edades para todo” pues él debutó profesionalmente a los 25 años y como seleccionado nacional de Cabo Verde suma 14 años activo.

“Esto nos habla de un sistema y una sociedad sumamente edadista que cree que después de cierta edad (...) no vas a poder lograrlo”, añade Uriel Valadez.

El edadismo son todas las acciones que limitan el buen desarrollo, el ejercicio de los derechos y las oportunidades de las personas debido a su edad, de acuerdo con Gafas Plateadas.

Edadismo en la cancha y en mundo laboral

En el mundo laboral —el futbol también es un trabajo— el edadismo es institucional, es decir, aquellas acciones que limitan a las personas en su acceso, permanencia y desarrollo en la organización por su edad. Por ejemplo, publicar vacantes con rango de edad, filtrar candidatos por su fecha de nacimiento o año de estudios o cerrar los ascensos.

Vozinha se traduce del portugués como “abuelita” y el futbolista explicó que su apodo no se debe a sus 40 años sino porque de niño lo molestaban en la cancha y él se iba llorando a casa de sus abuelos, de acuerdo con información de la agencia de noticias AP. Años después, utilizó el sobrenombre de Vozinha porque un colega de su club también se llamaba Josimar.

Su compañero de selección Steven Moreira narró a la AP que a él y a los otros futbolistas les gusta bromear con Vozinha por su edad.

Sin embargo, el edadismo en el trabajo es un estigma que afecta tanto a los trabajadores mayores como a los más jóvenes. De los primeros, se manifiesta poniendo en dudas sus habilidades y capacidades, y de los segundos, su compromiso, en ambos casos por los estereotipos asociados a la edad.

El excluir a los colaboradores por su edad cierra las oportunidades a personas que cuentan con habilidades y capacidades para cumplir con sus trabajo y cuando, como Vozinha, demuestra esto, se ponen como ejemplo.

Y si no hay más Vozinha en la cancha laboral es porque los empleadores frenan el acceso por la fecha de nacimiento.

“Las empresas, muchas de ellas, siguen cerrando la puerta a personas desde los 40 años al mercado laboral y, por ende, cuando tienes ejemplos como Vozinha, tan claros y puntuales de que las personas sin importar su edad tienen talento, capacidades o pueden realmente hacer un reskilling o un upskilling de cualquier tipo de habilidades para tomar otro tipo de actividades”, menciona Alán Romero.

El estigma de la edad en México, pese a que está prohibido negar un empleo por temas de edad, está limitando el acceso empleos dignos y de acuerdo a sus habilidades, menciona Uriel Valadez.

"La edad no debería importar, pero actualmente en México está importando mucho y la edad está limitando el acceso a trabajos dignos a las personas", agrega Valadez.

Ambos especialistas estiman que si en la portería de Vozinha hubieran entrado los tiros españoles, seguramente la conversación se basaría en atribuirle las fallas a su edad.

“Se refuerzan los estereotipos como que tiene 40 años y no es tan joven para el futbol, no está parando goles, no está haciendo su trabajo. Al final lo que haces es confirmar un prejuicio que ya tienes y un estereotipo que ya está ahí marcado con la edad. La narrativa hoy, obviamente, es diferente en este caso que sucedió lo contrario”, explica Alán Romero.