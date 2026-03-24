¿Es obligatorio descansar en Semana Santa 2026? Esto dice la LFT

Los días de descanso obligatorio en México están reconocidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT). La legislación contempla al menos nueve fechas en las que no existe responsabilidad de prestar servicios, salvo de común acuerdo y con una compensación adicional.

Si bien la Semana Santa, que este año comprende del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, está considerada en el calendario escolar como días de vacaciones, la Ley Federal del Trabajo no la contempla.

Algunas empresas suelen otorgar el jueves y viernes Santo, este año coinciden con el 2 y 3 de abril, pero esto se trata de una buena práctica más que de una obligación legal. Eso significa que, si se trabaja esos días, la jornada laboral no amerita un pago adicional al salario ordinario.

Otras fechas que suelen otorgarse por los empleadores, pero no son días de descanso obligatorio para los trabajadores son: el 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos o el 10 de mayo por el Día de las Madres.

En la actual legislatura se han presentado propuestas para reconocer el jueves y viernes santo como descanso obligatorio para los trabajadores, pero hasta ahora ninguna ha prosperado. De hecho, la ampliación de la lista de festivos en la LFT no se ha cambiado en casi 40 años, aunque la última reforma reconoció el 1 de octubre como feriado por la transmisión del Poder Ejecutivo, esta sustituyó el 1 de diciembre.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en México?

La Ley Federal del Trabajo contempla nueve festivos para los trabajadores, dos de ellos están ligados a las elecciones y al cambio en la Presidencia de la República. Esta es la lista completa de días de descanso obligatorio en México:

1 de enero, por Año Nuevo

Primer lunes de febrero, por el aniversario de la Constitución (5 de febrero)

Tercer lunes de marzo, por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

1 de mayo, por el Día del Trabajo

16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia

El 1 de octubre de cada seis años (Transmisión del Poder Ejecutivo)

Tercer lunes de noviembre, por el aniversario de la Revolución (20 de noviembre)

25 de diciembre, por Navidad

Los días de elecciones federales y locales

Este año, en general los mexicanos sólo disfrutarán de siete días de descanso obligatorio, ya que no hay cambio en el gobierno y tampoco elecciones ordinarias en todos los estados. Para el resto del año, sólo quedan cuatro festivos disponibles.

De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México es uno de los países con menos días de descanso obligatorio para los trabajadores, junto con Paraguay y Nicaragua, economías que también reconocen sólo 9 días festivos en su legislación laboral. Según el informe Organización del tiempo de trabajo en América Latina: ¿cuántos días de vacaciones y feriados existen?, en la región las economías otorgan entre 13 y 14 días feriados oficiales por año, nivel del que México aún está alejado.