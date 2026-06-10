Geely busca "echar raíces" en México: Va por el octavo sitio en ventas con tecnología híbrida

En medio de los aranceles que impone el gobierno mexicano del 50%, la automotriz china Geely quiere “echar raíces” en México, que al combinar vehículos de nuevas energías y precios asequibles, tiene la meta "agresiva" de comercializar 6,000 vehículos (en su mayoría híbridos) al mes (en mayo vendió 4,230 unidades) que la colocaría en el octavo sitio del ranking del Top 10 de ventas.

Bajo esta apuesta, Geely procedería a dar el paso para establecer una operación local sólida en México, apegada a las reglas de operación del mercado nacional, afirmaron los directivos de la marca.

De visita por nuestro país el presidente de Geely Auto Research Institute (de investigación), Xinyu Yi, destacó que el mercado mexicano experimenta una transición acelerada hacia los vehículos de nuevas energías, en el cual Geely es la única empresa que ha logrado crecimiento del 200%. "Es la única empresa china que está alcanzando excelente desarrollo frente a sus competidoras chinas, al desarrollar vehículos de combustión y nuevas energías".

A corto y mediano plazo, el enfoque principal para el mercado mexicano serán los vehículos híbridos para entornos urbanos, la marca defiende la conveniencia del modo 100% eléctrico debido a los altos costos del combustible, mientras que el modo híbrido entra en acción de forma inteligente en trayectos largos.

Destacó que su modelo SUV EX5 EM i (la híbrida enchufable) que posee tres modos de manejo: EV, el vehículo funciona únicamente con energía eléctrica de la batería, con cero consumo de combustible y emisiones; el híbrido, ambos motores eléctrico y combustión funcionan para optimizar energía; modo poder, al combinar combustión y eléctrico en aceleración y con regeneración.

El director general de Geely en México, Bryan Wu, resaltó que la marca entró al Top 10 durante el mes de mayo, al desbancar a MG, y ahora busca alcanzar el sitio que posee Stellantis y competir entre las grandes comercializadoras en el país de autos con su estrategia de vehículos con Inteligencia Artificial.

La recién lanzada EX5 EM i alcanzó más de 830 unidades vendidas en mayo, por lo que los próximos vehículos que presentará en breve estarán basados en esa misma tecnología, para lo cual se trabaja desde China en el Centro de ingeniería para extender los rangos.

La autonomía eléctrica pura de los híbridos actualmente tiene un rango de 150 a 200 kilómetros, con miras a alcanzar los 300 o 400 km en las próximas generaciones, pero los laboratorios de investigación y desarrollo en China ya desarrollan plataformas capaces de romper la barrera de los 2,000 kilómetros.

"Pero todas esas inversiones de tecnología no van afectar el precio de los vehículos, porque Geely seguirá siendo una marca inclusiva (con precios asequibles)", aseguró el presidente de Geely Auto Research Institute.

"Nosotros sostenemos los estándares globales. Monitoreamos los precios de muchos vehículos de la competencia en el mercado. En cuanto al posicionamiento de precios, es un privilegio global, pero los precios deben alinearse con la posición del producto. Como producto, siempre buscamos el mejor balance; a veces, un precio demasiado bajo no comunica la calidad real de lo que ofrecemos", argumentó.

Por su parte, el CEO de Geely en México, destacó que la marca no sólo quiere vender mas autos, sino producir vehículos acordes a las necesidades y reglas que exige el mercado mexicano.

"Para nosotros, México no es un mercado temporal, es un mercado estratégico clave. El Grupo está analizando de cerca los volúmenes de inversión necesarios, cómo se debe estructurar la operación y qué manufactura se requiere a futuro para asegurar la viabilidad del negocio", precisó Wu.