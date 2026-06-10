La CNTE está movilizada en CDMX e interior desde hace dos semanas

Las manifestaciones que se esperan para este jueves 11 de junio formarán parte de una serie de movilizaciones iniciadas desde el 25 de mayo pasado, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se instaló en plantón en calles cercanas al Zócalo capitalino e inició movilizaciones en varias entidades del país.

Ese día comenzaron a manifestarse alrededor de 8,000 profesores en la Ciudad de México, así como en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

De acuerdo con las minutas de las asambleas nacionales representativas de la Coordinadora celebradas en la capital del país, han participado representantes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán y Zacatecas. Además de Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta el martes pasado estaban en paro 88,546 docentes de 17,471 escuelas, lo que afectaba a un millón 410,459 alumnos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estimó que las escuelas en paro representan alrededor del 8% de las que hay en el país.

La mandataria dijo que las movilizaciones no tienen que ver con demandas legítimas sino con una orientación de otro tipo.

Los datos de la SEP indican que en Oaxaca 80.61% de las escuelas están en paro; en Zacatecas 47.34%; en Guerrero 14.70%; en Chiapas 13.07% y en la Ciudad de México menos de 1%.

Recuento de la movilización de la CNTE en los últimos días

Lunes 8 de junio: Refuerzan plantón

El lunes pasado, los profesores de la CNTE iniciaron la semana reforzando el plantón que instalaron con alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero que arribaron en 17 autobuses.

Los normalistas ingresaron por la autopista México – Cuernavaca. Cuando cruzaron la caseta de cobro de Tlalpan fueron detenidos por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino quienes revisaron los autobuses y en uno de ellos encontraron 59 objetos que aparentemente eran artefactos explosivos.

Ese mismo día estudiantes normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una manifestación sobre el paseo de la Reforma y una concentración frente al antimonumento a los 43 estudiantes desaparecidos.

Ese mismo lunes, grupos de profesores se manifestaron con pequeños plantones frente a edificios de TV Azteca, Televisa, Grupo Imagen y Grupo Multimedios.

Tomaron casetas e instalaciones de Pemex en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

En Oaxaca, el lunes pasado integrantes de la Sección 22 de SNTE-CNTE se manifestaron frente a la terminal de Abastecimiento y Distribución de Pemex en la ciudad.

Además, tomaron casetas de peaje en la autopista que comunica a la capital del estado con el centro del país y realizaron un plantón en el Aeropuerto.

También se manifestaron en la caseta de peaje de Huitzo de la autopista Oaxaca-Cuaunopalan.

Asimismo, en Chiapas, profesores de la Coordinadora se manifestaron frente a las instalaciones de la planta de Almacenamiento y Distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicadas en el ejido Plan de Ayala, en las inmediaciones de Tuxtla Gutiérrez.

En tanto, en Chilpancingo, Guerrero, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) tomaron la caseta de peaje de la Autopista del Sol, ubicada a la altura de Palo Blanco donde permitieron el paso libre a los usuarios de esa carretera.

Comerciantes afectados se movilizaron por plantón de profesores

El lunes pasado comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México afectados por el plantón de maestros también se manifestaron en el Eje Central, en la esquina con la avenida Juárez.

Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar dijo que el plantón de la CNTE en la zona afecta a más de 170,000 personas que trabajan en negocios de la zona.

De acuerdo con el dirigente, el plantón y el cierre de los accesos al Zócalo afecta a alrededor de 10,000 negocios de distintos tamaños que operan en la zona, donde las ventas han caído hasta 100%.

Martes 9 de junio: Toman Tlalpan en la Ciudad de México

El martes alrededor de 6,000 profesores de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y la Ciudad de México se manifestaron en la Calzada de Tlalpan.

Los profesores se concentraron en las inmediaciones del Metro Taxqueña desde donde marcharon hacia el Estadio Ciudad de México. Caminaron hasta el cruce de Tlalpan y División del Norte, donde se colocó un fuerte dispositivo policiaco para contener a los manifestantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino desplegó alrededor de 800 policías a la zona e implementó un operativo para impedir que los manifestantes llegaran al estadio.

Después de las 14:00 horas regresaron a su plantón en el Centro Histórico.

Antes del mediodía, normalistas de Guerrero realizaron una manifestación en la caseta de Tlalpan de la autopista México. Cuernavaca.

Mantuvieron bloqueo al aeropuerto de Oaxaca

En Oaxaca el martes continuaron las movilizaciones de los maestros en el Aeropuerto, donde bloquearon el acceso a la terminal. Solo dejaban pasar a pasajeros con boleto y la salida de los que arribaban a la ciudad.

Se manifiestaron en el aeropuerto de Tijuana

Este martes también hubo manifestaciones en Tijuana Baja California. Si bien en esa entidad no hay delegación de la CNTE, trabajadores disidentes del sindicato magisterial se manifestaron en apoyo a las movilizaciones que se realizan en diversos puntos del país encabezadas por la CNTE.

Los manifestantes partieron en caravana en automóviles desde las instalaciones de la secretaría de Educación hacia el Aeropuerto Internacional de Tijuana, donde realizaron un bloqueo por alrededor de una hora.

En Cuernavaca realizaron plantón frente al Palacio de Gobierno

También ocurrieron manifestaciones de profesores en Cuernavaca, Morelos. Los manifestantes se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno.

Bloquearon sucursales bancarias en Guerrero

En Chilpancingo, Guerrero, el martes realizaron movilizaciones integrantes de la CETEG. Concretamente se apostaron frente a varias sucursales bancarias, mientras que en Iguala los profesores tomaron las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tomaron casetas en Zacatecas

En Zacatecas, profesores de la sección 34 del SNTE, pertenecientes a la CNTE se manifestaron en casetas de autopistas de peaje de Morfin Chávez, Veta Grande, Osiris y Calera, de la autopista Fresnillo-Zacatecas.

Instalan plantón frente a instalaciones de Pemex en Tuxtla Gutiérrez

En Chiapas, los integrantes de la CNTE mantuvieron su plantón frente a las instalaciones de Pemex en las inmediaciones de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Miércoles 10 de juino: Se suman manifestantes de otras causas

Este miércoles la agenda de movilizaciones para realizarse en la Ciudad de México contempló dos marchas: una del Comité 68 Prolibertades Democráticas desde el Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, al Zócalo para conmemorar la matanza del Jueves de Corpus de 1971 y una movilización de madres buscadoras de personas desaparecidas desde la estación del tren ligero Registro Federal hacia el Estadio Ciudad de México.

Además 17 concentraciones entre las que destacaron la de trabajadores de la CNTE y del Sindicato Mexicano de Salud que exigen respeto a sus derechos laborales.

Pensionados de Pemex y la CFE

Este miércoles, pensionados de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex se manifestaron ante la Secretaría de Gobernación para exigir la suspensión de la reforma constitucional que limitó los montos de pensiones para extrabajadores de esas empresas públicas.

Posteriormente los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados de México marcharon por avenida Reforma.

En Mérida también ocurrieron movilizaciones de jubilados de esas empresas del gobierno.

Pidieron realizar mesas de diálogo con el gobierno y que se respete el principio de no retroactividad en la aplicación de la ley.

Propusieron trabajar una ruta para que se realicen las reformas legislativas necesarias para eliminar la aplicación de la ley según la cual las pensiones no deben superar la mitad del salario que se le paga al titular del poder Ejecutivo federal.

CNTE y gobierno buscan una salida al conflicto

Profesores integrantes de la CNTE se trasladaron a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación donde este miércoles una comisión sostuvo un encuentro con el secretario de Educación, Mario Delgado y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.

Los maestros anunciaron que marcharían hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que motivó un operativo de prevención por parte de decenas de policías en las inmediaciones de la terminal, lo cual afectó el tránsito vehicular en la zona y entorpeció la entrada y salida de viajeros en la terminal.

Minutos antes los profesores bloquearon las avenidas Rosales y Reforma, en las inmediaciones del metro Hidalgo.

Al concluir el encuentro entre profesores y autoridades, Eva Hinojosa, representante de la sección XVIII de Michoacán informó que se ratificó la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, encargado de regular y normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente.

El gobierno les planteó seguir con una mesa técnica para construir una ruta para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que es la principal demanda de la coordinadora.

Los profesores dijeron que llevarán la propuesta a la asamblea nacional representativa para decidir cuál es su respuesta al gobierno.

Este miércoles, integrantes de la CNTE realizaron manifestaciones ante sucursales bancarias en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Exjueces bloquearon Insurgentes

Extrabajadores del poder Judicial, entre ellos exjueces y exmagistrados realizaron una manifestación frente al Tribunal de Disciplina Judicial y bloquearon por unos minutos el paso por la avenida Insurgentes a la altura del Eje 1 Sur. Los inconformes exigen el pago de indemnizaciones y jubilaciones luego de ser despedidos para que su lugar lo ocuparan jueces y magistrados electos por voto popular en junio de 2025.