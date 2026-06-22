Vacantes de IA en México se duplicaron en el último año

La inteligencia artificial en México está entrando a una etapa temprana de madurez. Un reflejo de esto es la demanda de talento vinculado con la IA, en el último año estas vacantes se duplicaron en el país, de acuerdo con el Barómetro de la IA en el mundo laboral 2026 de PwC.

La inteligencia artificial (IA) en México avanza de la exploración a una adopción con impacto operativo. En 2025, la demanda de talento en IA se duplicó, con cerca de 35,000 nuevas vacantes, lo que refleja una etapa temprana de madurez”, indica la firma global en su reporte.

El crecimiento de la demanda de talento en IA reportado el año pasado es el más alto desde que se tiene registro, desde el 2022, cuando comenzó el boom de la inteligencia artificial por el lanzamiento público de ChatGPT, el marcado laboral no había experimentado un aumento tan marcado en la oferta de empleo relacionado con la inteligencia artificial como el registrado en 2025, según la investigación de PwC.

Si bien el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones es el que lidera la contratación de perfiles ligados a inteligencia artificial, en los servicios profesionales y en la manufactura también se observó un incremento en la demanda de talento especializado.

Pese a este avance, las vacantes de IA aún no tienen una presencia tan amplia en el mercado laboral. En tecnología, medios y telecomunicaciones, apenas alcanza el 7% de todas las ofertas de empleo en el sector, para el resto de las industrias la proporción de contratación no supera el 1% de toda la demanda de mano de obra. Esto indica que la demanda de talento aún tiene mucho margen de crecimiento.

“Aunque la adopción de la inteligencia artificial en las empresas aún está en fases tempranas, la demanda de talento capaz de usar y desarrollar esta tecnología va en crecimiento”, señala la consultoría.

Una tendencia que ha desmitificado nuevamente la investigación de PwC es una destrucción generalizada de puestos de trabajo mientras aumentan los perfiles especializados en inteligencia artificial.

“En México, el crecimiento de vacantes desde 2021 ha sido similar entre ocupaciones, con o sin exposición a la IA”, se destaca en el reporte.

Sin embargo, sí observa una mayor resiliencia de los empleos en IA en contextos de contracción del mercado laboral, lo que evidencia la prioridad estructural que tienen las organizaciones en su adopción.

En el último año todas las ofertas de empleo disminuyeron, de acuerdo con la investigación de PwC. Pero el grupo de puestos de trabajo con más exposición a la inteligencia artificial tuvo el mayor número de vacantes. “esta desaceleración coexiste con el aumento de vacantes en IA, lo que sugiere que su demanda creció incluso en un contexto de contracción del empleo”.

Cambio en las habilidades

Aunque la IA no esté representando una baja generalizada en la demanda del reto de talento, lo que sí está cambiando son las habilidades que el mercado laboral requiere.

Los roles con mayor exposición a la inteligencia artificial en el último año sumaron 4.8 veces más habilidades requeridas en los puestos de trabajo que los perfiles con menor alcance de esta tecnología en comparación con el 2021.

Aunque en este fenómeno pueden incidir dinámicas de mercado, “el patrón coincide con una transformación estructural del empleo: los roles en expansión exigen un portafolio de habilidades más amplio y diverso”, indica la firma en el informe.