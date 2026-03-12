"Pay de manzana sin manzana", una receta de la Gran Depresión hecha con galletas saladas

En la historia de la cocina hay recetas que nacen de la necesidad y terminan convirtiéndose en curiosidades gastronómicas que sobreviven al paso del tiempo. Una de ellas es el “pay de manzana sin manzana”, un postre que sorprende porque, aunque su nombre promete fruta, en realidad no lleva ni un solo trozo de manzana. Aun así, el resultado logra engañar al paladar con un sabor muy parecido al del clásico pay americano.

Esta receta surgió en Estados Unidos durante la Gran Depresión de la década de 1930, una época marcada por la escasez y la creatividad culinaria. Cuando las manzanas frescas eran difíciles de conseguir o demasiado caras, las familias comenzaron a experimentar con ingredientes baratos y disponibles en la despensa. Así nació un curioso sustituto: galletas saladas tipo crackers, azúcar, limón y cremor tártaro, una combinación que reproduce la textura suave y el sabor ácido-dulce de la fruta.

Con el paso del tiempo, el llamado “mock apple pie” se convirtió en una receta emblemática de la cocina casera estadounidense. Incluso marcas de galletas populares incluyeron la preparación en sus empaques durante décadas. El secreto está en que, al hornearse con almíbar de limón y azúcar, las crackers se ablandan y adquieren una textura sorprendentemente similar a la de la manzana cocida.

Hoy este pay vive un nuevo momento de popularidad gracias a las redes sociales y al interés por recetas históricas, económicas y curiosas. Además de ser un guiño a la gastronomía de supervivencia de otra época, también demuestra cómo la imaginación en la cocina puede transformar ingredientes simples en un postre clásico que engaña al paladar.