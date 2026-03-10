Hígado: los beneficios, mitos y las diferencias entre el de res, cerdo y pollo que casi nadie conoce

Antes de que las dietas modernas se llenaran de suplementos, el hígado ya era considerado uno de los alimentos más completos en muchas culturas. Este órgano concentra nutrientes esenciales que el cuerpo necesita diariamente, entre ellos hierro, vitamina A, vitamina B12, ácido fólico y proteínas de alta calidad.

De acuerdo con bases nutricionales internacionales utilizadas por organismos como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una porción de hígado puede aportar más del 100% del requerimiento diario de vitamina B12 y cantidades importantes de hierro altamente absorbible. Por ello, durante décadas fue recomendado en dietas destinadas a combatir la anemia o fortalecer el sistema nervioso.

Además de su densidad nutricional, el hígado tiene otra característica que lo vuelve relevante en la cocina doméstica: su precio accesible. Frente a otros cortes de carne, sigue siendo una de las proteínas animales más económicas y con mayor concentración de nutrientes por porción.

El mito de las toxinas y otras creencias populares

A pesar de sus beneficios, el hígado suele generar dudas entre los consumidores. Una de las creencias más extendidas es que este órgano “acumula toxinas”. En realidad, su función en el organismo es filtrar y procesar sustancias, no almacenarlas.

Higados en cazulea de barroFreepik

Especialistas en nutrición explican que cuando el hígado proviene de animales sanos y correctamente inspeccionados, su consumo es seguro. Como ocurre con otros alimentos ricos en nutrientes, la recomendación es consumirlo con moderación dentro de una dieta equilibrada.

Otro mito común es que siempre tiene un sabor demasiado fuerte. Sin embargo, muchas técnicas culinarias tradicionales —como remojarlo en leche o cocinarlo brevemente con cebolla y vino— ayudan a suavizar su sabor y a mejorar su textura.

No todos los hígados saben igual: res, cerdo y pollo

Aunque en muchas cocinas se habla del hígado como un ingrediente único, en realidad cada tipo tiene características distintas en sabor y textura.

El hígado de res es el más intenso y mineral en sabor. También destaca por su alto contenido de hierro y vitamina B12, lo que lo convierte en uno de los más nutritivos. Por su firmeza suele utilizarse en preparaciones tradicionales como el hígado encebollado o en recetas donde se cocina rápidamente a la sartén.

El hígado de cerdo tiene un sabor profundo pero ligeramente más suave que el de res. En muchas cocinas europeas se utiliza para elaborar patés, terrinas y rellenos debido a su textura cremosa cuando se procesa.

Cantina Bar ChapultepecCortesía

En cambio, el hígado de pollo es el más delicado de los tres. Su sabor es más suave y su textura más fina, lo que lo ha convertido en un ingrediente clásico de la gastronomía francesa y mediterránea, especialmente en patés y preparaciones con mantequilla, vino o hierbas.

Un ingrediente económico que la cocina moderna redescubre

En un momento en el que la gastronomía busca aprovechar mejor los ingredientes y reducir el desperdicio, el hígado vuelve a llamar la atención de cocineros y chefs. Su alto valor nutricional, su precio accesible y su versatilidad culinaria lo colocan nuevamente en el radar de quienes buscan alimentos completos y tradicionales.

Más allá de prejuicios y recuerdos de infancia, el hígado forma parte de una tradición culinaria que durante siglos entendió algo que hoy vuelve a cobrar sentido: los alimentos más nutritivos no siempre son los más caros, sino los que mejor se saben aprovechar en la cocina.