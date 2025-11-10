Lectura1:00 min
Cómo hacer hot cakes de pumpkin spice: Receta fácil y deliciosa para los días fríos
Con el aroma de la canela, la nuez moscada y la calabaza, los hot cakes de pumpkin spice son el desayuno ideal para cuando baja la temperatura.
El pumpkin spice —esa mezcla de especias que se ha vuelto sinónimo de otoño— nació en Estados Unidos a mediados del siglo XX, cuando los hogares empezaron a hornear más durante la temporada de cosecha. Su combinación de canela, nuez moscada, clavo, jengibre y pimienta evoca el olor de los pasteles caseros.
En México, donde la calabaza forma parte de la dieta desde tiempos prehispánicos, la adaptación fue natural. Los hot cakes de pumpkin spice unen dos mundos: el de la tradición americana del desayuno reconfortante y el de los sabores ancestrales del campo mexicano.
Mucho antes de ser tendencia, la calabaza ya ocupaba un lugar esencial en la alimentación mexicana. Cultivada desde hace más de 8,000 años, fue parte del sistema agrícola de la milpa junto con el maíz y el frijol. Además de su historia, es un alimento nutritivo, rico en betacarotenos, fibra, vitamina A y potasio, ideal para fortalecer el sistema inmunológico en temporadas frías.
Ingredientes (para 6 hot cakes medianos):
1 taza de harina de trigo
1 cucharadita de polvo para hornear
½ cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de canela molida
½ cucharadita de nuez moscada
¼ cucharadita de clavo en polvo
¼ cucharadita de jengibre en polvo
1 pizca de sal
¾ taza de leche
½ taza de puré de calabaza (natural o enlatado)
1 huevo
1 cucharada de mantequilla derretida
2 cucharadas de azúcar mascabado o miel
Preparación:
En un recipiente grande, mezcla los ingredientes secos: harina, polvo para hornear, bicarbonato, especias y sal.
En otro tazón, bate la leche, el puré de calabaza, el huevo, la mantequilla y el azúcar.
Incorpora la mezcla líquida a los ingredientes secos y revuelve hasta obtener una masa homogénea.
Calienta un sartén o comal antiadherente y engrásalo ligeramente.
Vierte porciones de masa y cocina a fuego medio hasta que se formen burbujas. Voltea y deja dorar el otro lado.
Sirve calientes con miel de maple, mantequilla o crema batida con un toque de canela.
Tip: Para un toque extra de sabor, añade nueces, chispas de chocolate o un chorrito de vainilla a la mezcla.