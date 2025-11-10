Cómo hacer hot cakes de pumpkin spice: Receta fácil y deliciosa para los días fríos

El pumpkin spice —esa mezcla de especias que se ha vuelto sinónimo de otoño— nació en Estados Unidos a mediados del siglo XX, cuando los hogares empezaron a hornear más durante la temporada de cosecha. Su combinación de canela, nuez moscada, clavo, jengibre y pimienta evoca el olor de los pasteles caseros.

En México, donde la calabaza forma parte de la dieta desde tiempos prehispánicos, la adaptación fue natural. Los hot cakes de pumpkin spice unen dos mundos: el de la tradición americana del desayuno reconfortante y el de los sabores ancestrales del campo mexicano.

Mucho antes de ser tendencia, la calabaza ya ocupaba un lugar esencial en la alimentación mexicana. Cultivada desde hace más de 8,000 años, fue parte del sistema agrícola de la milpa junto con el maíz y el frijol. Además de su historia, es un alimento nutritivo, rico en betacarotenos, fibra, vitamina A y potasio, ideal para fortalecer el sistema inmunológico en temporadas frías.