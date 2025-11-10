Lectura2:00 min
Caldo tlalpeño: Cómo surgió la receta de la sopa ahumada originaria de Tlalpan
Entre el humo del chipotle y el calor del fogón, el caldo tlalpeño se convirtió en una de las sopas más queridas de México. Nació en las fondas de Tlalpan.
Cuentan que en las viejas fondas de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, los viajeros pedían un plato caliente antes de seguir su camino hacia Cuernavaca o Acapulco. De esas cocinas, donde el fogón siempre estaba encendido, nació el caldo tlalpeño: una sopa de pollo con chipotle, garbanzos y verduras que alimentaba y reconfortaba.
Su fama corrió rápido. La mezcla de sabores —el picor del chile, la dulzura del maíz y la suavidad del pollo— lo convirtió en un plato que representaba la hospitalidad chilanga. Hoy, más de un siglo después, el caldo tlalpeño sigue siendo símbolo de apapacho: se sirve en las mesas familiares cuando hace frío, cuando se está enfermo o cuando simplemente hay antojo.
Entre el humo del chipotle y el epazote
El secreto del caldo tlalpeño está en el chile chipotle, ese chile jalapeño maduro que, tras secarse y ahumarse, adquiere un aroma profundo y terroso. Su historia es tan antigua como el maíz: los pueblos prehispánicos ya usaban el humo para conservar los chiles, sin saber que estaban creando uno de los sabores más complejos de la gastronomía mexicana.
A él se suma el epazote, hierba aromática de origen mesoamericano, que da al caldo un toque herbal y distintivo. Juntos, chipotle y epazote crean una dualidad perfecta.
Ingredientes (para 4 a 6 personas):
2 pechugas de pollo sin piel
8 tazas de agua
1 taza de garbanzos cocidos
2 zanahorias en rodajas
1 papa en cubos
1 calabacita en medias lunas
2 jitomates asados
¼ de cebolla
1 diente de ajo
2 chiles chipotles adobados (al gusto)
1 rama de epazote
Sal y pimienta al gusto
Aguacate, queso rallado y limón para servir
Preparación:
Cuece las pechugas de pollo en el agua con sal por 25 minutos. Retira, deshébralas y reserva el caldo.
Licúa los jitomates con el ajo, la cebolla y un chipotle. Cuela y vierte la mezcla en la olla con el caldo caliente.
Añade los garbanzos, las zanahorias, la papa y el epazote. Cocina 10 minutos.
Incorpora las calabacitas y el pollo deshebrado. Deja hervir hasta que las verduras estén suaves.
Rectifica la sazón y sirve caliente con aguacate, queso rallado y un chorrito de limón.
Tip: Si te gusta más picante, añade un chile chipotle extra justo antes de servir.