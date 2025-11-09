Lectura2:00 min
Rajas poblanas con crema y elote: Receta tradicional mexicana paso a paso
El chile poblano es una joya de la cocina mexicana. Su sabor ahumado y suave se convierte, al mezclarse con crema, queso y elote, en uno de los guisos más reconfortantes y representativos de Puebla y de todo México.
Las rajas poblanas son un clásico de las cocinas mexicanas, desde los comales familiares hasta los restaurantes de comida tradicional. Su origen se encuentra en Puebla, donde el chile poblano —variedad noble y aromática— se asaba desde tiempos prehispánicos y se combinaba con ingredientes locales como el elote, la cebolla y la crema.
Con el paso de los siglos, el platillo se transformó en símbolo de equilibrio entre lo vegetal y lo lácteo: el fuego del comal, la frescura del maíz y la suavidad de la crema. Es un guiso que encarna el espíritu de la cocina mexicana: sencilla en apariencia, pero profunda en sabor y significado.
El chile poblano: historia y carácter
El chile poblano es originario del Valle de Tehuacán, en Puebla, una región que ha sido cuna de cultivos desde hace más de 5,000 años. En náhuatl se le conocía como chilpoctli, “chile ahumado”, y cuando se seca se convierte en chile ancho, protagonista de moles y adobos.
A nivel nutricional, aporta vitamina C, vitamina A, calcio y potasio, además de antioxidantes naturales. Su sabor es apenas picante y ligeramente dulce, lo que permite crear platos versátiles: desde el famoso chile en nogada hasta estas rajas que acompañan tacos, tamales, carnes o arroz
Ingredientes (para 4 personas):
6 chiles poblanos grandes
½ cebolla blanca fileteada
1 diente de ajo picado
2 elotes desgranados (o 1 taza de granos de elote cocidos)
1 taza de crema mexicana
½ taza de queso fresco desmoronado o rallado (panela, cotija o Chihuahua)
2 cucharadas de mantequilla o aceite
Sal y pimienta al gusto
Preparación:
Asa los chiles poblanos directamente sobre la flama o en un comal hasta que la piel se queme y se desprenda.
Colócalos en una bolsa de plástico o cúbrelos con un paño húmedo durante 10 minutos para que “suden”. Pela, desvena y córtalos en tiras delgadas.
En una sartén amplia, derrite la mantequilla y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega el ajo y los granos de elote, y cocina por unos minutos.
Incorpora las rajas de poblano, mezcla y deja cocinar a fuego bajo durante 5 minutos.
Añade la crema y el queso. Sazona con sal y pimienta y cocina otros 3 minutos hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
Tip: Puedes añadir champiñones, pollo deshebrado o granos de elote tostados para dar más textura.