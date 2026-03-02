¿Cómo funcionan las cantinas con "botana gratis"? El modelo no escrito que las sostiene

En México estamos acostumbrados a la cantina con botana gratuita: se pide una cerveza y, casi de inmediato, la mesa comienza a llenarse de chilaquiles, pancita, chamorro, hígado encebollado o pozole. La generosidad parece espontánea, casi festiva, como si el plato llegara por cortesía infinita de la casa. Sin embargo, detrás de esa aparente informalidad existe un modelo operativo que ha permitido que estos establecimientos sobrevivan durante décadas.

En el Bar Chapultepec, ubicado en avenida Hidalgo 118, frente al Metro Hidalgo, en una zona que durante años fue corredor periodístico y cultural del Centro Histórico, esa lógica sigue vigente y explica por qué la cantina tradicional no es improvisación, sino sistema.

El menú invisible: tradición antes que improvisación

La planeación comienza con algo que no aparece en ninguna carta formal: el menú no escrito. “Esto es tradición cantinera. La gente ya sabe qué hay cada día. Lunes una cosa, miércoles hígado, viernes chamorro. Si cambias eso, el cliente lo resiente”, explica el encargado y administrador Guillermo Palestino.

La costumbre en el Bar Chapultepec funciona como un contrato tácito entre la cocina y el comensal. Los clientes habituales llaman incluso antes de llegar para preguntar qué habrá, aunque en realidad ya conocen la respuesta. Es parte del ritual y de la fidelización. La programación semanal no es casual; responde a años de observar flujos, temporadas y hábitos de consumo.

Botana Bar ChapultepecCortesía

El responsable del establecimiento, Guillermo Palestino subraya que en muchas cantinas de la Ciudad de México existen calendarios culinarios casi inamovibles: los sábados puede haber pozole; en Cuaresma se privilegian platillos acordes a la temporada; los viernes se sirven preparaciones más sustanciosas, pensadas para quien busca “curarse” después de la semana laboral. Este modelo ha funcionado durante generaciones porque combina tradición con previsión.

La matemática diaria de la botana

La operación cotidiana exige precisión. La botana no es infinita. “Depende del día y del flujo. No puedes preparar de más porque pierdes, pero tampoco puedes quedarte corto”, señala.

El administrador del bar, Guillermo Palestino, explica que el cálculo es casi quirúrgico: cuántos chamorros preparar, cuánto rendimiento da cada pieza, cuántas porciones pueden salir y cuánto se venderá en bebida. La experiencia sustituye a cualquier algoritmo. Son más de cuatro décadas en cantinas. “Aquí aprendí trabajando. Nadie me enseñó con libro. Es el día a día”, agrega el encargado.

Para el jefe operativo del recinto, detrás de la botana gratuita hay un modelo financiero sofisticado. El margen principal está en la bebida, mientras la comida actúa como ancla de permanencia y consumo. El porcentaje de ganancia depende de la rotación de cerveza y destilados, del control estricto de insumos, del rendimiento por porción y, sobre todo, del aprovechamiento de temporada.

Hígado encebollado - Cantina Bar ChapultepecCortesía

Temporada, precios y margen de ganancia

Si el jitomate sube, se equilibra con otros productos en mejor precio; si el aguacate baja, se potencia el guacamole; si la lima entra en temporada y cuesta 20 pesos el kilo —cuando fuera de ella puede llegar a 50 o 60— se incorporan preparaciones que la utilicen. “No puedes bajar la calidad. Ajustas con lo que está en mejor precio. La temporada manda”, afirma.

Guillermo Palestino, al frente del Bar Chapultepec, sostiene que el monitoreo constante de insumos permite que la cantina no pierda estabilidad ante la volatilidad del mercado. No se trata de abaratar, sino de saber sustituir inteligentemente para sostener el margen sin sacrificar identidad ni sabor.

Sazón como identidad económica

El sabor no nace de una receta escrita, sino de la repetición y la memoria culinaria. Cocinar el mismo hígado encebollado cada miércoles durante años convierte el platillo en identidad. La constancia genera confianza. “Todo es del día. Se te puede salar algo, puede variar, pero la experiencia te corrige”, admite.

Cantina Bar ChapultepecCortesía

Para Guillermo Palestino, encargado del emblemático establecimiento de avenida Hidalgo, esa continuidad es la que convierte a la cantina en patrimonio vivo más que en simple negocio. Frente al tránsito constante del Metro Hidalgo y a pocos pasos de lo que fue un corredor de redacciones y tertulias políticas, la dinámica se mantiene intacta: mesas compartidas, conversación intensa, cerveza fría y una botana que no es regalo sino estrategia.

La cantina tradicional funciona porque entendió hace décadas algo que hoy muchos restaurantes apenas redescubren: la hospitalidad también es economía.