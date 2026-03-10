Cúrcuma, la especia dorada que pasó del curry a la conversación sobre inflamación

La cúrcuma dejó de ser, hace tiempo, un ingrediente reservado para currys, arroces y guisos. Hoy aparece en lattes, shots matutinos, caldos reconfortantes, aderezos, panes funcionales y anaqueles enteros de cápsulas que prometen combatir la inflamación.

Su principal compuesto activo, la curcumina, ha sido estudiado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, aunque la evidencia clínica en humanos sigue siendo más cauta de lo que su popularidad sugiere.

Una cosa es reconocer que la curcumina muestra actividad biológica interesante en laboratorio y en algunos estudios clínicos; otra, convertir a la cúrcuma en una cura universal. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos señala que, aunque la investigación preliminar sugiere propiedades antiinflamatorias, todavía no hay evidencia suficiente para respaldar el uso de suplementos de cúrcuma para trastornos inflamatorios de forma concluyente.

De raíz ancestral a ingrediente global

La cúrcuma proviene del rizoma de Curcuma longa, una planta de la familia del jengibre. Su color amarillo intenso y su perfil terroso, ligeramente amargo y cálido, la volvieron indispensable en diversas cocinas del sur de Asia, Medio Oriente y África oriental. Pero en años recientes su expansión fue más allá del sabor: comenzó a venderse como símbolo de bienestar.

Parte de ese fenómeno tiene una explicación. La inflamación se volvió una palabra central en la conversación contemporánea sobre salud, fatiga, dolor articular, envejecimiento y enfermedades metabólicas. En ese terreno, la cúrcuma encontró un lugar perfecto: es antigua, vistosa, culinaria y científicamente atractiva. La curcumina, su compuesto más estudiado, ha mostrado en investigación preclínica la capacidad de modular vías relacionadas con la respuesta inflamatoria y el estrés oxidativo.

CúrcumaFreepik

La cúrcuma funciona mejor cuando se piensa en términos culinarios. En polvo puede ir en sofritos, lentejas, arroz, aderezos, vinagretas, marinados, cremas de verduras o caldos de pollo. Fresca, rallada, aporta un filo más vivo y ligeramente resinoso. Combinada con grasa —aceite, leche de coco, yogurt o mantequilla— y con pimienta negra, suele integrarse mejor en la preparación y desarrolla más profundidad. Esto no significa convertir cada plato en “receta antiinflamatoria”, sino entender que el sabor también puede dialogar con el bienestar de forma razonable.

En la práctica, la cúrcuma ha encontrado una segunda vida en platos contemporáneos: hummus dorado, coliflor rostizada con especias, arroz con coco, pescados en marinada, sopas con legumbres y bebidas calientes tipo golden milk. Su gran virtud es que une dos mundos que pocas veces conviven con naturalidad: el de la cocina placentera y el de la conversación nutricional.

Que sea una especia no significa que sea inocua en cualquier contexto. La cúrcuma y, sobre todo, sus suplementos pueden tener efectos adversos o interactuar con algunos medicamentos. Además, dosis altas o productos concentrados no son equivalentes a su uso culinario tradicional.

CúrcumaFreepik

Por eso conviene distinguir entre una cucharadita en un guiso y una cápsula de alta concentración tomada todos los días. La primera forma parte del lenguaje normal de la cocina. La segunda ya entra al terreno del suplemento y debe verse con más cuidado, en especial si hay enfermedades previas o tratamientos en curso.