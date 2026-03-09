Lectura2:00 min
Champandongo: el antiguo pastel salado que inspiró una escena clave en Como agua para chocolate
El champandongo es uno de los platillos más curiosos de la cocina tradicional mexicana: una especie de pastel salado hecho con capas de tortilla, carne y mole.
En la historia culinaria de México existen platillos que, más que recetas, son estructuras complejas de sabores. El champandongo es uno de ellos. Se trata de un pastel salado elaborado con capas de tortillas fritas o tostadas, carne deshebrada —generalmente de cerdo o pollo—, frijoles y mole, todo horneado hasta que los sabores se funden.
Su origen suele situarse en la región del Bajío, particularmente en Michoacán y Guanajuato, donde fue adoptado como un platillo festivo.
El nombre, según diversos estudios gastronómicos, podría derivar del término “champandango”, una palabra colonial usada para referirse a reuniones festivas donde se bailaba y se comía abundantemente. Con el tiempo, el término quedó asociado a este platillo abundante y ceremonial.
En el siglo XIX el champandongo ya era conocido en recetarios regionales. Su presencia revela algo fundamental de la cocina mexicana: la capacidad de transformar ingredientes cotidianos —tortillas, frijoles, carne y mole— en preparaciones complejas, capaces de alimentar a muchas personas y de protagonizar celebraciones.
Un platillo que se volvió literatura
El champandongo adquirió una nueva dimensión cultural cuando apareció en la novela Como agua para chocolate, publicada en 1989 por Laura Esquivel.
En la historia, el platillo es preparado por Tita, la protagonista, para la boda de Tita. Mientras cocina, sus emociones —amor, frustración y deseo— se transmiten a través de la comida. El champandongo se convierte así en una metáfora poderosa: la cocina como canal de sentimientos.
La escena es uno de los momentos más recordados del libro porque refleja una idea profundamente mexicana: que cocinar no es solo alimentar, sino transmitir estados de ánimo.
Ingredientes
12 tortillas de maíz
400 g de carne de cerdo o pollo cocida y deshebrada
1 taza de frijoles refritos
2 tazas de mole poblano o mole rojo
1 taza de queso fresco o añejo desmoronado
1/2 cebolla picada
2 cucharadas de manteca o aceite
1/2 taza de caldo de pollo
Sal al gusto
Preparación
Freír las tortillas
Calienta un poco de manteca o aceite en un sartén y fríe ligeramente las tortillas hasta que estén apenas doradas pero aún flexibles.
Preparar el relleno
En un sartén sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega la carne deshebrada y mezcla con un poco de caldo y una taza de mole. Cocina durante unos minutos para que los sabores se integren.
Armar las capas
En un refractario coloca una primera capa de tortillas.
Encima añade frijoles refritos, luego carne con mole y un poco de queso.
Repetir el proceso
Continúa formando capas de tortillas, frijoles, carne y queso hasta terminar los ingredientes.
Cubrir con mole
Baña la superficie con el resto del mole y espolvorea más queso.
Hornear
Hornea a 180 °C durante 20–25 minutos hasta que el platillo esté caliente y ligeramente gratinado.
Servir
Deja reposar unos minutos antes de cortar para que las capas se mantengan firmes.