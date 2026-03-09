Champandongo: el antiguo pastel salado que inspiró una escena clave en Como agua para chocolate

En la historia culinaria de México existen platillos que, más que recetas, son estructuras complejas de sabores. El champandongo es uno de ellos. Se trata de un pastel salado elaborado con capas de tortillas fritas o tostadas, carne deshebrada —generalmente de cerdo o pollo—, frijoles y mole, todo horneado hasta que los sabores se funden.

Su origen suele situarse en la región del Bajío, particularmente en Michoacán y Guanajuato, donde fue adoptado como un platillo festivo.

El nombre, según diversos estudios gastronómicos, podría derivar del término “champandango”, una palabra colonial usada para referirse a reuniones festivas donde se bailaba y se comía abundantemente. Con el tiempo, el término quedó asociado a este platillo abundante y ceremonial.

En el siglo XIX el champandongo ya era conocido en recetarios regionales. Su presencia revela algo fundamental de la cocina mexicana: la capacidad de transformar ingredientes cotidianos —tortillas, frijoles, carne y mole— en preparaciones complejas, capaces de alimentar a muchas personas y de protagonizar celebraciones.

Un platillo que se volvió literatura

El champandongo adquirió una nueva dimensión cultural cuando apareció en la novela Como agua para chocolate, publicada en 1989 por Laura Esquivel.

En la historia, el platillo es preparado por Tita, la protagonista, para la boda de Tita. Mientras cocina, sus emociones —amor, frustración y deseo— se transmiten a través de la comida. El champandongo se convierte así en una metáfora poderosa: la cocina como canal de sentimientos.

La escena es uno de los momentos más recordados del libro porque refleja una idea profundamente mexicana: que cocinar no es solo alimentar, sino transmitir estados de ánimo.