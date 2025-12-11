En 2026, el "Menú del Día" buscará profesionalizar a 22,000 fondas en CDMX

En la Ciudad de México, donde operan entre 18,000 y 22,000 fondas diariamente atendiendo a 1,600,000 comensales, la comida corrida no solo es un ritual cotidiano: es un motor económico y un sistema gastronómico que sostiene a miles de familias.

Bajo ese diagnóstico, la IDA Foundation y The Place Institute —con impulso de American Express y ejecución de Placemaking México, el INAES y el Fondo Mixto de Promoción Turística— presentaron “Menú del Día”, una capacitación gratuita diseñada para profesionalizar, formalizar y hacer más rentable este modelo emblemático de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, 35% de los negocios de preparación de alimentos en la ciudad opera bajo el formato de fonda o cocina económica. Esto convierte al sector en uno de los más extendidos y también uno de los más vulnerables: muchos locales dominan la cocina tradicional, pero carecen de herramientas administrativas para sostenerse frente al aumento de costos, la competencia creciente y la presión regulatoria.

“Las fondas sostienen la vida cotidiana de nuestros barrios. Con Menú del Día queremos que operen con certeza legal, mejores números y el mismo corazón de siempre”, señaló Guillermo Bernal, fundador de Placemaking México.

Capacitación para fortalecer, formalizar y conectar

El programa estructura su metodología en 3 módulos en video, disponibles en línea y sin costo. El objetivo: que cada fonda pueda mejorar su operación diaria, cumplir la normatividad y fortalecer su identidad gastronómica y comunitaria.

Uso de suelo y regulaciones: trámites, permisos y obligaciones para operar con seguridad y sin riesgos legales.

Administración de restaurantes: planeación de menú, control de costos, manejo de inventarios, personal e inocuidad alimentaria.

Estrategias de creación del lugar: principios de placemaking para convertir la fonda en un espacio con arraigo, identidad y participación.

Cocina económicaCortesía

Contenidos hechos para la realidad de las fondas

La iniciativa parte de un hecho contundente: muchas fondas sirven comida impecable, pero operan con procesos improvisados. Por ello, los módulos incluyen herramientas prácticas para estandarizar recetas, evaluar costos y mermas, optimizar compras, mejorar el servicio y reducir desperdicios, además de lineamientos básicos de seguridad alimentaria que impactan de inmediato en la operación diaria.

El enfoque gastronómico también está presente: la capacitación busca que las fondas mantengan la esencia de su cocina —sabores tradicionales, sazón casero, cercanía con el barrio— pero con números claros, procesos eficientes y una identidad fortalecida que mejore su competitividad en un mercado donde los costos, la inflación y la informalidad suelen poner en riesgo su permanencia.

“Menú del Día” ya está disponible para cualquier dueña o dueño de fonda que desee mejorar su gestión, planear mejor su menú, ordenar sus compras o simplemente hacer más rentable su negocio sin perder su raíz comunitaria.