Xiaomi Sky Nomad: de fabricar celulares a lanzar su marca de premium, así son sus primeros SUV

Si hace algunos años nos hubieran dicho que Xiaomi fabricaría autos que se popularizarían como ninguna otra marca lo había logrado, y que a pocos años de esos dos modelos ya estaría fundando una segunda marca enfocada en el segmento premium, sin duda no lo hubiéramos creído. Sin embargo, eso mismo acaba de pasar: así nacen los Xiaomi Sky Nomad N70 y N90.

Al igual que ocurrió con el BYD Dolphin Mini que se filtró recientemente, gran parte de esta información proviene del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China (MIIT), acompañada de algunas fotos oficiales que la propia marca reveló para lograr un mayor impacto en el público.

Un diseño distinto a los Xiaomi SU7 y YU7

Lo primero que salta a la vista es que esta submarca se diferencia por completo de los productos principales de Xiaomi —el SU7 y el YU7— con un diseño distinto en todo sentido. Su imagen persigue las formas monolíticas que hoy son tendencia: líneas rectas, esquinas ligeramente redondeadas y una mezcla de elegancia con futurismo.

Xiaomi Sky Nomad N70: el SUV de acceso

Xiaomi Sky Nomad N70

El producto de entrada a la gama es la Xiaomi Sky Nomad N70, una camioneta grande de 4.96 metros de largo con una distancia entre ejes de 2.95 metros, que puede montar rines de 19" a 21" según la variante.

Mecánicamente lleva un motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros que funciona únicamente como generador para la batería, pues ambos productos de la marca son eléctricos de rango extendido (EREV). El motor que impulsa a la variante base es uno eléctrico colocado en el eje trasero, con 282 hp.

Xiaomi Sky Nomad N70

En esta camioneta, la batería es de 52 kWh, con lo que ofrece una autonomía en modo eléctrico de 270 km por carga. Su velocidad punta se limita a 190 km/h y el consumo funcionando como híbrido en serie, cuando la batería se agota, es de 17.2 km/l. Nada mal para un producto tan grande.

También habrá una variante AWD con dos motores eléctricos y un poder máximo de 416 hp. Su batería crece a 76 kWh, con lo que la autonomía en modo eléctrico llega hasta los 380 km por carga. Debido a su mayor peso, el consumo se eleva a un promedio de 16.1 km/l.

De su interior no hay imágenes, pero todo indica que solo contará con dos filas de asientos y capacidad para cinco pasajeros, con un equipamiento y lujos dignos de una marca premium.

Xiaomi Sky Nomad N90: un SUV full size con versión para acampar

Xiaomi Sky Nomad N90

Esta camioneta ya se clasifica como un SUV grande o "full size": mide 5.28 metros de largo, 1.99 de ancho y 1.82 de alto, con una distancia entre ejes de 3.08 metros.

La Sky Nomad N90 tiene además una variante lista para acampar, con un techo más alto que alberga una casa de campaña plegable sobre la que se puede colocar una colchoneta para dormir sobre el propio auto.

Xiaomi Sky Nomad N90

Su interior apunta claramente al segmento premium, y uno de sus principales atractivos está en cómo se acomodan sus tres filas de asientos. Los asientos delanteros pueden girar 180° para quedar de frente a los ocupantes de la segunda fila, y en el centro se despliega una pequeña mesa. La segunda y tercera fila se abaten hasta quedar completamente planas sobre el suelo, creando una superficie de descanso.

Aunque su nivel de equipamiento aún no se revela por completo, esperamos que sea tan completo como el de los rivales a los que enfrentará: el Zeekr 9X, el Li Auto M9 y el Aito M9.

Xiaomi Sky Nomad N90

Bajo el cofre comparte el mismo tren motriz de la variante AWD de la N70, lleva un motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros con 150 hp que solo alimenta una batería de 76 kWh; esa batería guarda la energía para sus dos motores eléctricos: uno trasero de 282 hp y uno delantero de 134 hp. Cuando ambos trabajan en conjunto generan 416 hp.

La marca menciona una velocidad punta de 190 km/h y una autonomía en modo completamente eléctrico de 370 km por carga. La autonomía total no se reveló, pero todo indica que superará cómodamente los 1,000 km. Su consumo en modo híbrido en serie es de 15.9 km/l.

¿Cuándo se presenta oficialmente la marca Xiaomi Sky Nomad?

Sky Nomad se presentará durante los próximos meses —antes de terminar 2026— en China y, de acuerdo con lo que se sabe, podría tener una expansión más allá del mercado chino.