El BYD Dolphin Mini se actualiza tanto, que podría ser una nueva generación: más grande, capaz y más

El BYD Dolphin Mini se ha convertido en uno de los autos eléctricos más exitosos de la marca en México y en prácticamente todos los mercados donde tiene presencia. Por eso, cuando llega el momento de una actualización, BYD pone especial énfasis en superar con creces a su predecesor. Los primeros detalles del BYD Dolphin Mini 2026 confirman justamente eso: este pequeño auto urbano da un salto importante en tamaño, potencia y equipamiento.

¿El BYD Dolphin Mini 2026 es una nueva generación o una actualización?

Los cambios del BYD Dolphin Mini 2026 son más que extensos. Más allá del diseño, la plataforma se alarga, suma más equipo, estrena motores más potentes y ofrece más opciones de personalización. Aun así, los medios chinos lo manejan como una actualización, aunque con todas estas diferencias no habría problema en llamarlo una nueva generación.

Sea como sea, quedará en manos de la marca decidir cómo comunicará la evolución de este eléctrico urbano.

Diseño y dimensiones: un BYD Dolphin Mini más grande

BYD Dolphin MINI

Por fuera queda claro que es una evolución del Dolphin Mini que conocemos: hay nuevos faros, líneas de carácter sobre el cofre y una nueva fascia. Los costados mantienen formas similares a las del auto actual, pero dejan ver el cambio más notorio: su longitud.

Esta nueva iteración crece 42.5 cm respecto al modelo anterior, con lo que su longitud llega a los 4.2 metros (4,205 mm). Mantiene una anchura de 1.81 metros y una altura de 1.57 metros, mientras que la distancia entre ejes se estira 15 cm hasta los 2.65 metros. Con esto, el BYD Dolphin Mini 2026 se acerca peligrosamente a las dimensiones del Dolphin común.

La parte trasera también cambia por completo el diseño de las luces, así como el de las defensas.

BYD Dolphin Mini 2026: ahora más potente

BYD Dolphin Mini

Mecánicamente, BYD también le dio más poder. Ahora su motor eléctrico produce 127 hp (95 kW), cuando antes generaba solo 75 hp. Gracias a esto, su nueva velocidad punta es de 150 km/h, frente a los 120 km/h a los que se limitaba con el motor anterior.

La batería sigue siendo la misma que vimos antes —de química de litio-ferrofosfato (LFP)—, aunque no se ha mencionado si conserva la misma capacidad o si aumenta para ofrecer más autonomía.

En mi opinión, debería montar una batería más grande: con el tamaño que gana también sube su peso, que ahora marca 1,180 kg en báscula, y ese crecimiento libera espacio para una batería de mayor capacidad. Desafortunadamente, la información filtrada no menciona nada al respecto.

Equipamiento y asistencias a la conducción

A nivel de equipo tampoco se ha revelado mucho, pero se habla de una mejora en los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), con suites más completas en cualquier versión.

La creación de esta actualización responde directamente a la amenaza que representa el Geely EX2, que en China se ha colocado como el urbano eléctrico más vendido del mercado y que poco a poco le ha quitado cuota al Dolphin Mini en otros países.

¿Cuándo se presenta el BYD Dolphin Mini 2026?

Como siempre sucede, una vez que el MIIT de China filtra la información inicial de un producto, suelen pasar una o dos semanas para que revelen más sobre su equipamiento, y en cuestión de uno o dos meses se hace la presentación oficial. Por lo tanto, no debería pasar mucho tiempo para que conozcamos de forma oficial los planes de BYD con este nuevo Dolphin Mini.