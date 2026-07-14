Ventas de autos electrificados suben 44% a junio

Mientras la venta de vehículos eléctricos e híbridos creció 44% en el mercado mexicano durante el primer semestre del 2026, alimentada principalmente por importaciones asiáticas, la producción nacional de autos electrificados destinada netamente para la exportación cayó 57% en el mismo periodo, por el freno que metió el mercado estadounidense en la adquisición de este tipo de autos.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), de enero a junio del presente año se comercializaron 95,037 vehículos eléctricos e híbridos en México comparados con los 65,991unidades registradas durante el primer semestre del 2025.

Los datos contrastan con el ajuste a la baja en la producción de electrificados que realizan las empresas como General Motors, Ford y Toyota.

En el primer semestre del año, México fabricó 47,411 vehículos eléctricos contra los 110,002 autos ensamblados por esas tres marcas en igual lapso del 2025, de acuerdo con el Inegi.

México fabrica y exporta a Estados Unidos la SUV Equinox EV y la Blazer EV de GM, ambas mostraron caída de 81.6% y 80% respectivamente. Esto es que ensamblar 38,995 del modelo de Equinox EV en 2025, se produjo 7,185 unidades en 2026. Y de 10,469 Blazer EV pasó a 2,099 unidades.

La fabricación de autos eléctricos de México para el mercado estadounidense comenzó en el 2020 con Ford, y se le sumaron General Motors y Toyota, e incluso Stellantis el año pasado. Y se mantuvo al alza mientras hubo estímulos a la compra en Estados Unidos.

Boom de autos verdes en México

El caso del mercado mexicano, este es alimentado de marcas asiáticas, principalmente por los híbridos de Toyota, y la fuerte presencia de las marcas chinas como MG, Geely, Changan, Jetour Soueast, Link & Co, además de BYD, Chirey y GAC que no contabiliza el Inegi por falta de información de las marcas.

La AMIA reportó que la venta de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos durante el primer semestre ya representa el 12.6% del total de las ventas de autos a gasolina y electrificados en México, cuando en el mismo lapso del 2025 fue de 9.2 por ciento.

El mayor crecimiento de la electrificación se observó en los autos híbridos conectables (ofrecidos por las marchas chinas) con el 207% (al contabilizar 15,464 unidades); seguido de los eléctricos al aumentar 47.5% (con 13,768 unidades vendidas) y el aumento de 27.8% de los híbridos (con 65,805 unidades y poseen mayor participación).

La Electro Movilidad Asociación (EMA) informó 170 modelos contabilizados que se venden en el mercado mexicano, donde destacan compañías como BYD y Tesla. De esta forma están disponibles 110 modelos de vehículos eléctricos (VE) y 60 modelos de híbridos conectables y de rango extendido (PHEV-REEV).

“El ecosistema de electromovilidad se sigue desarrollando en México a un ritmo acelerado, con más modelos, fabricantes y con usuarios que han comprobado la experiencia de uso que ofrecen estas nuevas tecnologías”, acotó la EMA.

La fabricación de autos eléctricos de México para el mercado estadounidense comenzó en 2020 con Ford, después se sumaron General Motors y Toyota, e incluso Stellantis.