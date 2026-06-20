¿Qué es el Yellow Day? La historia detrás del supuesto día más feliz del año

Cada 20 de junio se celebra el llamado Yellow Day, una fecha que ha ganado popularidad en distintos países por ser considerada el día más feliz del año. La teoría sostiene que en esta jornada coinciden diversos factores climáticos, psicológicos y sociales que favorecen un mejor estado de ánimo entre las personas.

La idea surgió como contraparte del conocido Blue Monday, señalado como el día más triste del año. Mientras enero suele asociarse con el regreso a la rutina, gastos y clima invernal, junio representa para muchos la llegada del verano, más horas de luz y la cercanía de periodos vacacionales.

¿Por qué se celebra el Yellow Day el 20 de junio?

El origen de esta fecha se atribuye desde el 2005 al psicólogo británico Cliff Arnall, quien años después de popularizar el concepto del Blue Monday buscó identificar el momento del año con más elementos asociados al bienestar emocional.

Según esta propuesta, durante la tercera semana de junio convergen condiciones que pueden influir positivamente en el estado de ánimo, entre ellas:

Temperaturas agradables, sin extremos de frío o calor.

Mayor cantidad de horas de luz solar.

Sensación de libertad vinculada a las vacaciones de verano.

Más oportunidades para realizar actividades al aire libre.

Una percepción de mejor calidad de vida y descanso.

Los defensores de esta teoría señalan que las temperaturas suelen resultar cómodas para la mayoría de las personas, mientras que la exposición a la luz solar ayuda a regular hormonas relacionadas con el sueño, la energía y el estado emocional, como la serotonina, la melatonina y el cortisol.

El amarillo, símbolo de alegría y optimismo

El nombre Yellow Day no es casualidad. De acuerdo con la psicología del color, el amarillo suele asociarse con conceptos como alegría, energía, creatividad, optimismo y vitalidad.

Su relación con la luz solar ha convertido a este color en uno de los principales símbolos de felicidad y bienestar, por lo que fue elegido para representar esta efeméride no oficial que cada año gana más presencia en redes sociales y campañas publicitarias.

¿Existe evidencia científica de que sea el día más feliz del año?

Aunque la idea del Yellow Day se ha popularizado en distintos países, especialistas advierten que no existe evidencia científica concluyente que permita afirmar que el 20 de junio sea, de manera objetiva, el día más feliz del año para todas las personas.

Investigaciones del Universidad Nacional Autónoma de México señalan que conceptos forman parte de construcciones culturales y comerciales más que de hallazgos científicos sólidos.

La investigadora Alice Poma ha señalado que estas fechas responden a una visión de la felicidad ligada al individualismo y al consumo, y que las emociones no pueden reducirse a una fórmula matemática ni a un solo día del calendario.

Desde esta perspectiva, la felicidad no depende únicamente de factores personales, sino también de condiciones colectivas como la disminución de las desigualdades, el acceso a oportunidades y el bienestar social.

Felicidad, más allá de una fecha

Pese a las críticas académicas, el Yellow Day se ha consolidado como una jornada que invita a reflexionar sobre el bienestar emocional y la importancia de actividades que favorezcan una mejor calidad de vida.

Más que una verdad científica absoluta, el 20 de junio funciona como un recordatorio de cómo elementos cotidianos —como el clima agradable, el tiempo libre, la convivencia y el contacto con el exterior— pueden influir positivamente en el estado de ánimo de muchas personas.