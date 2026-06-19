Yellow Day: experiencias que demuestran que emprender también genera felicidad

Emprender conlleva múltiples retos, pero también momentos gratificantes. En algunos casos, emprender ha transformado la vida de las personas al desarrollar nuevas habilidades y crecer tanto profesional como personalmente.

En este contexto, cada 20 de junio se celebra el Yellow Day, considerado como el día más feliz del año, debido a que se relaciona con la llegada del verano, la cercanía de las vacaciones, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque se trata de una fecha relacionada con el bienestar emocional, el Yellow Day también invita a reflexionar sobre los momentos de satisfacción que acompañan el camino emprendedor. Por eso, algunos emprendedores comparten sus experiencias positivas y momentos más gratificantes.

Emprender con pasión

Alonso Ortega, fundador de Pasión Gourmet, relata que su pasión y dedicación a la gastronomía lo llevaron a emprender. Gracias a ello, ha podido experimentar con ingredientes y desarrollar recetas propias.

“Me entusiasma el poder crear sabores y conceptos diferentes”, menciona al describir el potencial y las variantes dentro de la repostería.

Asimismo, la innovación no se limita al desarrollo tecnológico, sino que se trata de mejorar algo que ya existe y, en el caso de Alonso, hornear conchas puede ser innovador al introducir otros sabores como el café o canela.

En tanto, los momentos más gratificantes que lo motivan a seguir son cuando sus recetas salen como esperaba y cuando sus clientes lo felicitan por sus productos.

Cuando alguien ajeno a ti prueba tu producto y se toma el tiempo para decirte que es muy rico o que hubo un excelente servicio, es muy bonito. Creo que esa es una de las partes más satisfactorias”, comenta Alonso Ortega.

La pasión por crear nuevas recetas es una motivación de Alonso.Especial

Superación personal

Más allá de los desafíos operativos, la satisfacción personal sigue siendo uno de los principales motores para quienes deciden iniciar un negocio propio. De acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem), el 29% emprende para obtener el crecimiento personal y profesional.

Una de ellas es Diana Ramírez, fundadora de Little Flames, quien decidió emprender como parte de un proceso terapéutico.

La creación de velas aromáticas con aspectos realistas como un plato de cereal o tartas, la ha llevado también a impartir cursos para que otras mujeres puedan emprender.

Diana Ramírez expresa que lo más gratificante como emprendedora es cuando sus clientes recomiendan sus productos.

Es muy satisfactorio ganarme la confianza de mis clientes y ser recomendada con sus conocidos. Esto comprueba que mi esfuerzo, dedicación y constancia dan frutos”.

Diana imparte cursos sobre creación de velas para apoyar a otras mujeres.Especial

Ayudar a otros como forma de agradecimiento

Las condiciones de la pandemia ocasionaron el recorte de personal y ante la necesidad, el emprendimiento se convirtió en una alternativa para generar ingresos. Esta situación fue la que vivieron Mireille León y su esposo al quedarse sin empleo. Esto los llevó a fundar Eco.duh.

Aunque la situación era complicada, ellos no se dieron por vencidos y comenzaron a formular productos para el cuidado personal.

En la actualidad, ya cuentan con el registro de marca, así como el sello Hecho en México y por ello, están agradecidos con el apoyo que recibieron. Mireille León expresa que se sienten felices al haber decidido emprender y por eso, ahora apoyan a otros emprendedores como una muestra de gratitud.

Ayudamos a otros emprendedores con los registros de marca y toda la parte comercial como el posicionamiento de marca”.

Dentro del marco del Yellow Day, los emprendedores comparten que recibir retroalimentación, felicitaciones por parte de sus clientes o ayudar a los demás dentro del ecosistema son acciones que los motivan a seguir emprendiendo.