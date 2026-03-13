Vive Latino 2026: Guía para sobrevivir al festival con horarios, qué llevar, precios y cómo llegar

El Vive Latino 2026 regresa este fin de semana con dos jornadas intensas de música, multitudes y largas caminatas en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

El festival se realizará el sábado 14 y domingo 15 de marzo, con puertas abiertas desde la 1:00 de la tarde y actividades que se extenderán hasta cerca de las 2:00 de la madrugada.

Como cada año, el evento reunirá a miles de asistentes para más de 12 horas continuas de conciertos, además de actividades paralelas como lucha libre, stand up y espacios culturales.

Si planeas asistir, llegar preparado puede marcar la diferencia entre disfrutar el festival o pasar el día entre filas, cansancio y contratiempos. Aquí una guía básica para sobrevivir al Vive Latino.

Horarios y accesos al festival

El festival contará con cinco escenarios principales y diferentes espacios de entretenimiento dentro del recinto.

Puertas: 13:00 horas

Primeros shows: alrededor de 13:40 horas

Cierre del festival: cerca de 02:00 horas

Los accesos principales se ubican en la Puerta 6 del Estadio GNP Seguros y la Puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para quienes llegan en transporte público, las estaciones más cercanas son:

Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro

Puebla Metro, también de la Línea 9

Iztacalco Metrobús, de la Línea 2 del Metrobús

Debido a la alta afluencia, se recomienda calcular tiempo extra de traslado. Para quienes llegan en automóvil es mejor anticipar el lugar a ocupar, ya que la demanda durante eventos masivos puede ser alta.

Para evitar dar vueltas durante varios minutos en calles saturadas, algunos asistentes optan por reservar estacionamiento con anticipación mediante aplicaciones especializadas como Seeker Parking, que permiten ubicar cajones disponibles cerca del estadio y pagarlos previamente.

Planear este aspecto del traslado puede ahorrar tiempo y ayudar a llegar directo al festival sin perderse los primeros conciertos. Además de evitar preocupaciones por el cuidado del automóvil.

¿Qué llevar al Vive Latino?

Los filtros de seguridad permiten ingresar algunos objetos que pueden hacer más cómoda la jornada. Kit básico recomendado:

Mochila pequeña o cangurera

Lentes de sol o gorra

Bloqueador solar en envase pequeño

Tapones para oídos

Batería externa para celular

Medicamentos con receta

Impermeable ligero

Termo de plástico vacío para rellenar agua

También se permite entrar con celulares, cargadores portátiles y cámaras no profesionales.

Un consejo recurrente entre asistentes habituales: usar tenis cómodos, ya que el recorrido entre escenarios implica caminar largas distancias.

Objetos que no puedes ingresar

Por razones de seguridad, el festival restringe diversos artículos. Llevar alguno de estos objetos puede significar tener que desecharlo antes de ingresar.

Entre los más comunes se encuentran:

Alimentos y bebidas externas

Cámaras profesionales o equipo de grabación

Selfie sticks o tripiés

Paraguas o sombrillas

Latas u objetos de vidrio

Sustancias ilegales

Bolsas mayores a 30 × 30 cm

¿Cuánto cuesta comer en el Vive Latino?

El festival contará con una zona gastronómica con food trucks y puestos de comida. Los costos pueden variar dependiendo del establecimiento o el tipo de alimentos. Los precios aproximados suelen ser:

Cerveza grande: alrededor de 180 pesos

Comida rápida o combos: desde 200 pesos

Más allá de los conciertos

Aunque la música es el principal atractivo, el festival también incluye otros espacios que muchos asistentes aprovechan para descansar entre presentaciones.

Entre ellos destacan:

Aldea Musical

Casa Comedy (stand up)

Funciones de lucha libre

Tiendas de vinilos y mercancía oficial

Activaciones culturales y de entretenimiento

Estas áreas suelen servir como pausas entre conciertos y ayudan a evitar las zonas más saturadas.

Consejos para sobrevivir a la multitud

El Vive Latino reúne a decenas de miles de personas por día, por lo que algunos trucos logísticos pueden facilitar la experiencia.

Recomendaciones básicas:

Acordar un punto de reunión con amigos

Descargar o guardar el mapa del festival

Hidratarse constantemente

Comer antes de los conciertos más concurridos

Reservar batería del celular para el final del evento

La red celular suele saturarse en momentos de mayor afluencia, por lo que tener un punto físico de encuentro puede evitar contratiempos.

Un festival maratónico

Considerado uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, el Vive Latino reúne cada año a miles de fans con una mezcla de rock, pop alternativo y música internacional.

Pero más allá del cartel, la experiencia del festival implica largas caminatas, horas de pie y grandes multitudes, por lo que la mejor estrategia es simple: planear, hidratarse y tomarse descansos entre conciertos. De esta forma, la única preocupación será disfrutar a tus bandas favoritas.