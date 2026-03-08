Vive Latino 2026: horarios, escenarios y todo lo que debes saber del festival para el 14 y 15 de marzo

La cuenta regresiva para el Vive Latino 2026 ya comenzó. El emblemático festival iberoamericano de cultura musical celebrará su edición número 26 los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con un cartel que reúne a figuras internacionales, bandas icónicas del rock en español y nuevas propuestas de la escena alternativa.

Organizadores y artistas adelantaron algunos detalles de esta edición, que busca mantener el espíritu que ha convertido al Vive Latino en uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina.

“Para el usuario fiel que ya tiene varias asistencias, no es una fecha más en el calendario, es un protocolo, es volver al origen donde todo comenzó”, señaló Jordi Puig, director del festival, al presentar la nueva edición.

Además de los conciertos, el evento incluirá experiencias culturales, transmisión en línea del festival y espacios dedicados a la comedia, la lucha libre y proyectos independientes.

Horarios y escenarios del Vive Latino 2026

El festival contará con cinco escenarios principales, además de áreas especiales como la Carpa Intolerante y la Carpa Little Caesars. Las actividades comenzarán desde primeras horas de la tarde y se extenderán hasta la madrugada.

Entre los actos más esperados destacan artistas internacionales como John Fogerty, Lenny Kravitz, Cypress Hill, The Smashing Pumpkins y The Mars Volta, además de referentes de la escena latinoamericana como Los Fabulosos Cadillacs, Molotov, Santa Sabina, Banda Machos y Maldita Vecindad.

VL Horarios Sábado 14 de marzo

La jornada del sábado reunirá una mezcla de rock, hip-hop y propuestas alternativas. Algunos de los momentos más esperados del día incluyen:

Juanes – escenario Amazon (18:25–19:25)

Cypress Hill – escenario Telcel (20:35–21:35)

John Fogerty – escenario Amazon (20:35–21:35)

Lenny Kravitz – escenario Amazon Music (21:40–23:00)

El Gran Combo de Puerto Rico – escenario Amazon (23:05–00:05)

Maldita Vecindad – escenario Amazon Music (00:05–01:05)

También se presentarán Airbag, Enjambre, Love of Lesbian, Nacho Vegas, White Lies, Chetes, Trueno y Los Amigos Invisibles, entre otros.

Foto: Festival Vive Latino

VL Horarios Domingo 15 de marzo

El segundo día del festival estará encabezado por bandas emblemáticas del rock alternativo y propuestas latinoamericanas.

Entre los actos principales destacan:

Los Fabulosos Cadillacs – escenario Amazon Music (21:40–23:00)

The Mars Volta – escenario Telcel (20:35–21:35)

The Smashing Pumpkins – escenario Amazon (23:05–00:05)

Tom Morello – Carpa Little Caesars (21:50–22:50)

Steve Aoki – escenario Amazon Music (00:05–01:05)

El domingo también contará con actuaciones de Dread Mar I, Santa Sabina, Illya Kuryaki and The Valderramas, Liran’ Roll, Hello Seahorse!, Monobloc y Rigoberta Bandini, entre muchos otros.

Foto: Festival Vive Latino

Más experiencias dentro del Vive Latino

El festival no se limita a la música, ya que, como en ediciones anteriores, el público encontrará actividades culturales y espacios alternativos dentro del recinto. Lucha libre y stand-up

El cuadrilátero del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) volverá al festival con gladiadores como Soberano, Templario, Kemonito y Máscara Dorada.

También regresará la Casa Comedy, con presentaciones de standuperos como Daniel Sosa, Alexa Zuart, Gianni Pex, Isabel Fernández y Rulo Matías. Mercadillo y zona de ONGs

El Mercadillo Vive Latino reunirá proyectos de diseño, arte, moda y música independiente. Además, el festival contará con una zona dedicada a organizaciones sociales y ambientales para promover distintas causas entre los asistentes.

Cómo llegar y regresar del Vive Latino 2026

Para facilitar la movilidad de los asistentes, el festival implementará dos opciones de transporte:

Regreso Seguro (gratuito)

Programa que cumple 10 años

Ofrecerá rutas desde municipios del Estado de México hacia el Estadio GNP Seguros y viceversa

Ticket2Ride (servicio oficial)

Transporte con ida y vuelta desde distintos puntos de la ciudad

Salidas desde Mundo E, Interlomas, Galerías Coapa, Santa Fe, Perisur, Parque de los Venados, Condesa y Plaza Lindavista

Los lugares pueden adquirirse mediante el sistema Ticketmaster.

Transmisión y experiencias digitales

El festival ampliará su alcance con transmisiones en vivo a través de Amazon Music, Prime Video y Twitch, lo que permitirá que fans de todo el mundo sigan parte del evento.

Además, en Amazon.com.mx estará disponible la tienda oficial del festival con mercancía y productos relacionados con el evento.