¿Cómo suenan las mujeres en los escenarios musicales?

Estamos a una semana de la edición 2026 del Vive Latino en la Ciudad de México, uno de los festivales más esperados del país, pero la escena de la música en vivo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que persiste año tras año: ¿Dónde están las mujeres en los carteles musicales?

El Estudio de Brecha de Género en Festivales Mexicanos 2025, titulado ¿Y dónde están las músicas?, pone cifras precisas sobre la participación femenina en los principales eventos de música en territorio nacional, mostrando una realidad desigual.

El documento, elaborado por Sonoridad MX con base en el registro, sistematización y análisis de datos de festivales por cuarta ocasión consecutiva, ofrece una radiografía crítica de cómo se construyen los carteles musicales y qué tan diversa o no es la representación en los escenarios musicales mexicanos.

¿Avance o retroceso?

En 2024 se analizaron 71 festivales, en los que 22 de cada 100 actos fueron encabezados por mujeres. Para 2025, el universo de estudio se redujo a 54 festivales, pero la proporción de actos con mujeres al frente mostró un aumento al llegar a 24.7 de cada 100 actos anunciados en festivales mexicanos.

“El aumento porcentual indica una variación positiva de 2.7 puntos porcentuales en la representación femenina entre ambos años, lo que permite observar una mejora relativa en la presencia de mujeres en los carteles”, señala el estudio.

Aunque hay un ligero incremento, el avance es frágil, irregular y dependiente de decisiones como la programación, y no precisamente de compromisos estructurales dentro de la industria de la música en vivo.

Estas cifras confirman lo que muchas músicas y activistas han señalado: la brecha de género no se debe a la falta de talento, sino a prácticas estructurales que determinan quién accede a los espacios más visibles y rentables de la industria, como explicar las programadoras y analistas detrás del estudio.

Representación femenina

El estudio consideró 54 festivales de música realizados en México, cubriendo una amplia gama de géneros y formatos, desde eventos alternativos hasta grandes celebraciones de la escena musical.

De 1,553 actos anunciados en 54 festivales de música el año pasado, se tuvieron 385 actos solistas, grupos integrados completamente por mujeres y proyectos mixtos con mujeres al frente, además de que 24 de cada 100 festivales tuvieron a una mujer al frente.

Entre ellos se destacan, por ejemplo, 29 festivales con representación exclusivamente femenina, un dato positivo dentro del análisis general:

Bad Girls Go To Rock (Nayarit) Damas Fest (Durango) Ejazz (Puebla) Ella Suena (Hidalgo) EIMIM (CDMX) Festival Aquelarre (Morelia) Festival Ecos Sororos (CDMX) Festival Internacional de Mujeres en la Música (Morelia) Festival Mujeres Haciendo Música (CDMX) Flores Rotas Fest (CDMX) Girl Power (CDMX) Girls Jus Wanna Have Fun Weekend (Quintana Ro ) Hello World (CDMX) Hey Girl (Nuevo León) La Marketa (CDMX) Mexican Sirens of Metal II ( Texcoco, Estado de México) Morras Punk Fest Tijuana (Baja California) Mujeres Mexas Rifando (Morelos) Músicas en Alianza (CDMX) Musafest (CDMX) Ni Una Menos (CDMX) Polar Fest (Nayarit) Primer Encuentro Regional de Mujeres en la Música (Aguascalientes) Rostros Silenciados (CDMX) Ruido Femenino (Sinaloa) Sirenas al Ataque (CDMX) Sirenas Fest ( CDMх ) Verbena Sonora (CDMX) Voces de Resistencia (CDMX)

El análisis de Sonoridad MX invita a reflexionar sobre qué significan esas cifras para la escena musical, las audiencias y las políticas culturales. La falta de representatividad constante plantea la necesidad de repensar prácticas de programación, así como estrategias de apoyo y visibilidad para las músicas en todos los niveles del circuito musical.

¿Qué es lo pendiente? El estudio no tiene datos sobre mujeres y disidencias que participan en la organización y realización de los festivales, así como las que asisten como consumidoras de música, aunque son datos que dependen de los organizadores de los eventos.

¿Qué podemos hacer?

El estudio sugiere que, como público, se puede marcar una diferencia por medio de las siguientes acciones: