Vive Latino 2026: todo lo que debes saber sobre precios de boletos, fechas y cartel

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino ya tiene todos los detalles confirmados para su 26° edición a celebrarse el próximo año, donde promete reunir generaciones, estilos y una experiencia total para los fans.

El Vive Latino 2026 promete ser una edición de alto nivel con dos días de música, un cartel que mezcla iconos internacionales y grandes nombres latinoamericanos y opciones de experiencia que van desde lo general hasta lo más exclusivo.

Fechas, lugar y cartel

La 26° edición del Vive Latino se llevará a cabo el sábado 14 y el domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México, donde se presentarán Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Juanes, The Mars Volta, Cypress Hill y hasta Banda Machos como cabezas del cartel.

Además, se mezclan leyendas del rock latino como Los Fabulosos Cadillacs, La Maldita Vecindad, Enanitos Verdes y nuevas propuestas urbanas y sonidos emergentes, creando un cartel diverso con muchos atractivos: rock, ska, pop alternativo, rap, tropical, mundo independiente y otros más para que todos encuentren su momento.

Precios de boletos

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex y la venta general se realizó en esta semana, con los siguientes precios:

Abono General : Desde $3,000 MXN.

: Desde $3,000 MXN. Abono Platino : Desde $5,670 MXN.

: Desde $5,670 MXN. Abono Boxes Oro : Desde $7,100 MXN.

: Desde $7,100 MXN. Abono Boxes Diamante: Desde $10,000 MXN.

Toma en cuenta que los costos mencionados son sin los cargos extras por el servicio; además, el Abono General tendrá tres fases y actualmente siguen en la primera; en tanto, el resto de los boletos constarán de una única fase.

Cada boleto incluye los siguiente:

El Abono General incluye acceso a los dos días del festival, todos los escenarios, activaciones de marca, zonas de comida, bebida, recreativas y de descanso, área de mercado de vinilos, compra de lokers.