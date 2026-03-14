Vive Latino 2026: grupos y artistas que cancelaron este año y otras que han marcado al festival

El Vive Latino 2026 llega a su edición número 26 con un cartel robusto y decenas de artistas repartidos en cinco escenarios del Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. Sin embargo, los días previos al festival -que se celebrará el 14 y 15 de marzo. han estado marcados por varias cancelaciones de último minuto, una situación que no es nueva en la historia del evento.

Este año, tres proyectos confirmados originalmente se bajaron del cartel por circunstancias imprevistas, lo que obligó a los organizadores a ajustar horarios y espacios dentro de la programación.

Las cancelaciones del Vive Latino 2026

La edición de este año registró tres bajas relevantes en su cartel original:

The Mars Volta

La banda liderada por Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala anunció el 9 de marzo que no participaría en el festival por “circunstancias imprevistas fuera de su control”. La noticia sorprendió especialmente a los seguidores del rock progresivo que esperaban su presentación.

Moby

El músico y productor estadounidense también canceló su show programado para el domingo 15 de marzo. En este caso, el festival reaccionó rápidamente y confirmó al DJ Steve Aoki como reemplazo dentro del mismo bloque de programación.

NAFTA

El proyecto argentino informó que atraviesa un momento de pausa creativa, por lo que decidió suspender su participación y concentrarse en nuevos procesos musicales.

Ante estas bajas, el festival optó por reacomodar horarios y reforzar el cartel con artistas ya confirmados, evitando anunciar reemplazos directos en todos los casos.

Horarios del Vive Latino 2026: sábado 14 de marzo

El primer día del festival reunirá desde propuestas emergentes hasta figuras internacionales. Estos son algunos de los horarios confirmados por escenario.

Escenario Amazon Music

Orqueska – 14:15-14:55

Enanitos Verdes – 15:45-16:35

Love of Lesbian – 17:25-18:25

Enjambre – 19:30-20:30

Lenny Kravitz – 21:40-23:00

Maldita Vecindad – 00:05-01:05

Escenario Amazon

Margaritas Podridas – 13:40-14:15

Mc Davo – 14:55-15:35

Carlos Sadness – 16:35-17:15

Juanes – 18:25-19:25

John Fogerty – 20:35-21:35

El Gran Combo de Puerto Rico – 23:05-00:05

Moenia – 01:00-02:00

Escenario Telcel

Erin Memento – 13:40-14:15

Marco Mares – 14:55-15:35

Nacho Vegas – 16:35-17:15

White Lies – 18:25-19:25

Cypress Hill – 20:35-21:35

Trueno – 23:05-00:05

Carpa Little Caesars

Planta Industrial – 14:20-15:00

Alcalá Norte – 15:45-16:35

Cuco – 17:20-18:20

Airbag – 19:30-20:30

Ke Personajes – 21:55-22:55

Los Amigos Invisibles – 00:05-01:05

Carpa Intolerante

Los Pream – 15:00-15:40

Los Viejos – 16:35-17:15

Madreperla – 18:25-19:25

Chetes – 20:35-21:35

Los Látigos – 23:00-00:00

Horarios del Vive Latino 2026: domingo 15 de marzo

La segunda jornada también incluye una mezcla de rock, electrónica y música alternativa. Escenario Amazon Music

Triciclo Circus Band – 14:15-14:55

Dread Mar I – 15:45-16:35

Música Pa’ Mandar A Volar Vol. 2 – 17:25-18:25

Fobia – 19:30-20:30

Los Fabulosos Cadillacs – 21:40-23:00

Steve Aoki – 00:05-01:05

Escenario Amazon

Kevis & Maykyy – 13:40-14:15

Percance – 14:55-15:35

Santa Sabina – 16:35-17:15

Esteman & Daniela Spalla – 18:25-19:25

Illya Kuryaki and the Valderramas – 20:35-21:40

The Smashing Pumpkins – 23:05-00:05

Banda Machos – 01:00-02:00

Escenario Telcel

Malcriada – 13:40-14:15

Ladrones – 14:55-15:35

Hermanos Gutiérrez – 16:35-17:15

Rusowsky – 18:25-19:25

Allison – 20:35-21:35

Rich Mafia (Alemán + Gera MX) – 23:05-00:05

Carpa Little Caesars

Reyna Tropical – 14:20-15:00

Rigoberta Bandini – 15:45-16:35

Conociendo Rusia – 17:25-18:25

Liran’ Roll – 19:30-20:30

Tom Morello – 21:50-22:50

Avatar – 00:05-01:05

Carpa Intolerante

Filtro – 13:45-14:20

Beta – 15:00-15:45

Dubioza Kolektiv – 16:35-17:25

Monobloc – 18:30-19:20

Hello Seahorse! – 20:35-21:40

Meridian Brothers – 23:05-00:00

Cancelaciones que han marcado la historia del Vive Latino

Las bajas de artistas no son algo nuevo en el festival. A lo largo de más de dos décadas, varias cancelaciones han quedado en la memoria de los asistentes.

2024: un año de bajas importantes

La edición de 2024 fue una de las más accidentadas recientemente.

Paramore canceló por problemas internos en la banda.

Scorpions se bajó del cartel debido a una cirugía del vocalista Klaus Meine.

Cartel de Santa también canceló días antes del evento.

2020: cancelaciones por la pandemia

El Vive Latino se realizó justo cuando comenzaba la emergencia sanitaria global, lo que provocó que varios artistas decidieran no viajar.

Entre ellos:

Fangoria

All Them Witches

Black Pumas

She Wants Revenge

Rodrigo y Gabriela

Mogwai Morrissey y otras ausencias recordadas

Uno de los casos más famosos ocurrió en 2013, cuando Morrissey canceló toda su gira por motivos de salud, dejando al festival sin su principal headliner a pocos días de iniciar.

También en 2006, la cantante española Bebe canceló de último momento, lo que obligó a reorganizar parte del programa. Un festival que siempre se reinventa

Para 2026, nombres como The Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz, Cypress Hill, Los Fabulosos Cadillacs, Juanes y Tom Morello encabezan la programación que busca mantener vivo el espíritu del festival más emblemático de la música alternativa en América Latina.