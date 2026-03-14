Vive Latino 2026: horarios, escenarios y todo lo que debes saber del festival

Este 14 y 15 de marzo de 2026, el Estadio GNP Seguros y sus alrededores serán el epicentro de uno de los encuentros musicales más esperados del año: la edición 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, con un cartel variado que mezcla rock, pop, electrónica y grandes leyendas de la música internacional y mexicana.

Y no todo será música, ya que el evento ofrecerá experiencias culturales, áreas gastronómicas y actividades paralelas como espacios de comedia y transmisiones en vivo, consolidándose como un punto de reunión para distintas generaciones.

Protagonistas, horarios y escenarios

Se cuenta con cinco escenarios:

Escenario Amazon Music

Escenario Amazon

Escenario Telcel

Carpa Little Caesars

Carpa Intolerante

También habrá actividades especiales, comedia (Casa Comedy) y lucha libre en un cartel con gran diversidad; el sábado 14 de marzo contará con nombres que prometen prender al público desde el mediodía hasta la noche, con estrellas como Lenny Kravitz , Cypress Hill, Juanes, Enanitos Verdes y Maldita Vecindad. Checa los horarios completos:

Horarios del sábado 14 de marzo de 2026.Foto: Cortesía X (@vivelatinol)

El domingo 15 traerá presentaciones imperdibles de he Smashing Pumpkins, Steve Aoki, Los Fabulosos Cadillacs y hasta a la Banda Machos, entre otros. Aunque esta edición también tuvo ajustes con algunas bajas recientes, como The Mars Volta, NAFTA y Moby; este último será sustituido por Steve Aoki. Estos son los horarios completos:

Horarios del domingo 15 de marzo de 2026.Foto: Cortesía X (@vivelatino)

Así puedes llegar

El Vive Latino se celebra en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) en la CDMX, un punto bien conectado con transporte público y vialidades principales, a donde puedes llegar así:

Transporte público: Lo más recomendable es usar las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 y cerca de la puerta 6 del Estadio GNP; también la estación Velódromo de la misma línea, pero te deja cerca de las puertas 4

Por Metrobús , las estaciones cercanas son UPIICSA, El Rodeo e Iztacalco, todas de la Línea 2 .

Automóvil: El acceso vehicular puede sufrir congestión por la alta afluencia; si decides ir en auto, planea tiempo extra y busca estacionamientos cercanos o alternativos. Los accesos principales se ubican en la Puerta 6 del Estadio GNP Seguros y la Puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. También puedes reservar estacionamiento con anticipación mediante aplicaciones com o Seeker Parking .

Las puertas las abrirán a las 13:00 horas, y cerrarán después de las 02:00 horas, cuando concluya la última presentación. El precio de la cerveza es cercano a los 180 pesos, y habrá comida rápida, aunque su precio es variado, ya que el costo de una sopa instantánea puede partir desde los 50 pesos y un combo de hamburguesa desde los 300 pesos.

Mapa.Foto: Cortesía X (@vivelatino)

¿Qué sí y qué no puedes ingresar?

Los filtros de seguridad permiten ingresar algunos objetos, pero también prohíben otros. Asimismo, puedes reservar lockers con medidas de 45x38x40 cm con un costo desde 250 pesos por día, o pagar el abono de los dos días desde 400 pesos; de todas formas, revisa a detalle para que no cargues de más:

Estos son los objetos que sí puedes ingresar al concierto.Foto: Cortesía Vive Latino

Estos son los objetos que no puedes ingresar al concierto.Foto: Cortesía Vive Latino.

Serán dos días maratónicos de música, así que mantente hidratado, usa protector solar, lleva calzado cómodo y ten un punto de encuentro con tus amigos por seguridad, para que disfrutes al máximo.