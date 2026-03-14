Vive Latino 2026: dónde ver EN VIVO si no vas al festival

Este 14 y 15 de marzo de 2026, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino encenderá el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México con dos días de música.

Para quienes no puedan asistir, la buena noticia es que gran parte de los conciertos se transmitirán en vivo por múltiples plataformas digitales, permitiendo disfrutarlo desde cualquier lugar de México o del mundo.

El festival, uno de los encuentros musicales más importantes de Iberoamérica, cuenta con un cartel variado que va del rock y el pop hasta la electrónica, con artistas como Lenny Kravitz, Cypress Hill, The Smashing Pumpkins y Steve Aoki, además de propuestas mexicanas e internacionales.

Transmisión oficial

Este año, la transmisión oficial del Vive Latino 2026 estará disponible en tiempo real gracias a un livestream global organizado por Amazon Music, que cubrirá más de 11 horas por día desde múltiples escenarios del festival.

La cobertura promete prácticamente el 98% de los conciertos en vivo, con hasta tres señales simultáneas para que los espectadores no se pierdan ninguna presentación importante.

Las principales opciones oficiales para seguir las actuaciones sin asistir al evento son:

Amazon Music (app y sitio web): con transmisión en vivo desde las 15:20 h hasta aproximadamente las 02:20 h cada día.

Amazon Prime Video : con un formato especial que incluirá conciertos en vivo y momentos destacados del festival.

Twitch : a través del canal “En Vivo” de Amazon Music en la plataforma de streaming de videojuegos.

Dispositivos con Amazon Alexa (Echo Show , Fire TV, etc.): solo con comando de voz podrás iniciar la transmisión (“Alexa, ponme el Vive Latino”).

La transmisión oficial cubrirá prácticamente todo el festival cada día, iniciando en la tarde (aproximadamente 15:20 horas) y extendiéndose hasta cerca de las 02:20 horas, para seguir las actuaciones principales sin perder detalle de lo que ocurre en el Estadio GNP Seguros y sus escenarios alternos.

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