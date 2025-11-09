Tecate Pal Norte 2026: cartel por días, boletos, precios y todo sobre el festival

El rugido del norte vuelve al Parque Fundidora de Monterrey con el festival Tecate pal Norte 2026 que se llevará a cabo del viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026.

Esta edición celebra 14 años con una mezcla de pop, rock, electrónica, indie y urbano, encabezada por Tyler, The Creator, Guns N’ Roses, The Killers, Deftones, Interpol, Kygo, Morat, Myke Towers, The Lumineers, Halsey y Zoé, entre otros.

Venta de boletos

Los abonos de 3 días salen a la venta el lunes 11 de noviembre a las 14:00 horas a través de Ticketmaster y el sitio oficial del festival.

Precios (Fase 1, abonos 3 días)

General: $4,890 MXN

General+: $5,975 MXN

Ascendente: $7,880 MXN

VIP: $10,780 MXN

*Precios más cargos por servicio.

¿Qué incluye cada tipo de boleto?

Todos los accesos comparten lo esencial de la experiencia: entrada al festival y sus 9 escenarios, más de 150 bandas, 35 horas de música, zona de hidratación y una oferta gastronómica con más de 50 puntos.

General+ añade baños exclusivos en zona general.

Ascendente suma zonas de descanso, área de mesas, barra de bebidas exclusiva y circuito cerrado al escenario principal.

VIP incorpora acceso a zonas VIP, pit lateral en escenarios principales, guardarropa, servicio de consejería y estaciones de carga.

Hospitality (cuando esté disponible) eleva la experiencia con barra libre internacional, selección gastronómica gourmet de cortesía, lounge de descanso y spa.

Cartel Tecate Pal Norte 2026 por días

Viernes 27 de marzo

Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat, Jackson Wang, Myke Towers, The Blazes, Royel Otis, Molotov, Siddhartha, Maldita Vecindad, 31 Minutos, Channel Tres, DLD, Cuco, Mau y Ricky, Camilo Séptimo, Neil Frances, Charles Ans, entre otros como Guitarricadelafuente, Lia Kali, YSY A, Duncan Dhu, La Santa Cecilia y más talentos emergentes.

Sábado 28 de marzo

Guns N’ Roses, Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Plan, Cypress Hill, Enjambre, The Warning, The Martinez Brothers, Nothing But Thieves, The Whitest Boy Alive, Cuco, Esteman & Daniela Spalla, Lasso, Ovy On The Drums, El Bogueto, Love of Lesbian, Paty Cantú, Elena Rose, Judeline, además de Allison, Mariana Bo, Luck Ra, Sickick, Peces Raros, Bag Raiders y más.

Domingo 29 de marzo

The Killers, Zoé, The Lumineers, Halsey, Djo, Omar Courtz, Purple Disco Machine, Panteón Rococó, Molotov, Siddhartha, Aitana, Moenia, Gryffin, Los Claxons, Love of Lesbian, C-Kan, Kikuo, Daniela Spalla, La Gusana Ciega, Midnight Generation, Elefante, Lilly Palmer, Yami Safdie, Marky Ramone, Reyno, 3BallMTY, además de Silvestre y La Naranja, Los Blenders, Jaze y más propuestas.

Tecate Pal Norte 2026 apuesta por la nostalgia noventera y dosmilera con estelares como Guns N’ Roses y The Killers, sin dejar de lado la fuerza del presente con Tyler, The Creator, Halsey, Kygo, The Warning y Djo. Con tres días, nueve escenarios y más de 150 actos, Monterrey se alista para una edición que quiere marcar época.