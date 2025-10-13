Corona Capital 2025: Las hamburguesas también serán headliners con Burgerlandia

Los festivales de música en México se han convertido en algo mucho más que un cartel de bandas. Hoy son una cita social, un momento de reencuentro entre amigos y una experiencia multisensorial donde la gastronomía ha pasado a ser una parte fundamental. Ya no se trata solo de ver a tus artistas favoritos: también de comer bien, de descubrir nuevas propuestas culinarias y de vivir la música como un gran banquete al aire libre.

En esta evolución, el público mexicano ha transformado su manera de disfrutar los festivales. Si antes la comida era un mero complemento —papas, cerveza y hot dogs—, ahora se busca calidad, identidad y sabor. Las nuevas generaciones quieren experiencias completas: música en vivo, diseño, sustentabilidad y, por supuesto, una oferta gastronómica que esté al nivel del evento.

Este 2025, el concepto se refuerza con la llegada de Burgerlandia, un nuevo espacio dedicado exclusivamente al universo de las hamburguesas en el Corona Capital. La propuesta llega de la mano de Marcelo Lara “Burgerman”, guitarrista y fundador de Moderatto, quien desde hace más de dos décadas ha cultivado una comunidad de fanáticos de la música y de este platillo clásico.

Burgerman, quien también ha estado detrás del exitoso Burger Fest en alianza con OCESA, vuelve a unir dos pasiones: la comida y la música. Su curaduría reunirá a algunos de los mejores restaurantes de hamburguesas de la Ciudad de México, desde proyectos locales con propuestas artesanales hasta cocineros que reinterpretan el concepto con ingredientes premium y técnicas gourmet.

“La gastronomía no solo complementa la música, la amplifica”, afirma Marcello Lara. “Convierte cada edición en una experiencia completa y te motiva a regresar”. Para él, la hamburguesa es un símbolo de convivencia: un platillo que se disfruta sin pretensiones, pero que puede alcanzar niveles de creatividad sorprendentes.

Marcello Lara - BurgermanCortesía

El nuevo ritual festivalero

Hoy, los festivales son un punto de convergencia entre la cultura pop, la creatividad culinaria y la socialización. Entre sets de rock y presentaciones electrónicas, los asistentes buscan sentarse a comer, platicar, compartir fotos y descubrir sabores. Los chefs y restaurantes participantes aprovechan este escaparate para mostrar su propuesta ante un público curioso y exigente, dispuesto a probar y a vivir la experiencia completa.

En este contexto, Burgerlandia se perfila como uno de los espacios más esperados de la temporada. Su llegada responde a una tendencia que crece en todo el mundo: festivales que combinan música y gastronomía como una misma experiencia. Desde Coachella hasta Lollapalooza, la comida se ha convertido en parte esencial del storytelling festivalero, y México no se queda atrás.

El fenómeno de la gastronomía dentro de los festivales refleja un cambio cultural. Comer bien dejó de ser un lujo reservado para restaurantes; ahora también forma parte de los momentos de ocio y de los rituales urbanos. Para los organizadores, representa una nueva manera de conectar con el público; para los asistentes, un motivo más para regresar cada año.

Corona CapitalCortesía

Marcello Lara, con su estilo irreverente y su amor por la cultura pop, encarna perfectamente esa conexión entre lo musical y lo gastronómico. Lo que comenzó como un juego de melómano y amante de las hamburguesas se ha convertido en un movimiento que celebra la creatividad y el placer de comer.