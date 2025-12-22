¿Cómo el Sello Hecho en México impulsa a las pymes?

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) también pueden obtener el Sello Hecho en México, un distintivo que no solo está dirigido a grandes compañías, puesto que reconoce el valor productivo de los negocios e impulsa su integración a la proveeduría nacional.

El distintivo fortalece la identidad de los negocios, les permite ganar visibilidad y posicionarse como actores clave dentro del mercado interno.

Ejemplo de ello es Liliana Granado, hija de un sastre con 30 años de experiencia, quien junto con su madre y su hermano, operan Uniformes Lupita, un negocio de la Ciudad de México que realiza uniformes y cubrebocas, y que obtuvieron el distintivo en agosto.

Estamos proceso de crecimiento, pero nos ha ayudado mucho a la visibilidad. Los clientes tienen más confianza y hemos tenido acercamientos con empresas que comparten los mismos valores sobre la producción nacional”, relata.

Por otra parte, al noroeste del país, específicamente en Tamaulipas, se encuentra el negocio familiar Botanas la tampiquita, con su producto estrella de mazapanes de sabores, que recibió el sello en junio.

Tener el producto con el sello Hecho en Tamaulipas y Hecho en México ahora si sentimos que está cerca de cumplirse el sueño de exportar el producto”, relata Miriam Pérez.

¿Cómo fue el proceso?

En el caso de Uniformes Lupita, la Asociación de Empresarios por el Desarrollo Social de México les recomendó formar parte de la iniciativa, por lo que la familia de Liliana Granado registró la empresa, ya que contaba con toda la documentación.

Mientras que, la familia de Miriam Pérez, obtuvo el sello Hecho en Tamaulipas y Hecho en México luego de la invitación del gobierno del estado, lo cual les ha abierto las puertas para participar en ferias y exposiciones.

En este sentido, los requisitos que pide la Secretaría de Economía (SE) es comprobar que la manufactura e insumos sean totalmente de origen nacional y que cumplan con alguno de los puntos de la Agenda 2030.

Nos pidieron las tablas nutrimentales, registros de laboratorio, registro en el código de barras, pero nosotros los tenemos actualizados”, comenta Miriam.

En ambos casos, el proceso para obtener el sello fue de un mes. Cabe mencionar que no tuvieron problemas para la evaluación, debido a que contaban con lo solicitado.

Planes a futuro

Ambos negocios familiares tienen planes de expansión, principalmente por iniciativa de los hijos, ya que en el caso de Botanas la Tampiquita, están estudiando para operar el negocio en el extranjero; mientras que, Sebastián y Liliana, tienen contemplado expandirse y vender a otros estados.

Asimismo, Liliana comenta que cuentan con dos talleres, uno en la Ciudad de México y el otro al norte de Veracruz, pero con las afectaciones por las inundaciones cerraron temporalmente, pero esperan expandirse con el Sello Hecho en México, ya que han estado en contacto con varios empresarios.

La Secretaría de Economía nos invitó al convenio que hizo con Amazon. Fuimos y durante el evento, contactamos con más empresarios, así que seguimos formando estas redes de conexión”, puntualiza.

Mientras que, Botanas la tampiquita desde hace cuatro años es proveedora de HEB y hace poco comenzó con Chedraui. En este sentido, cada 15 días surten a las tiendas, en las que entrega entre siete a 12 cajas con seis mazapanes, pero todo depende de la demanda.

Es por ello, que con el Sello Hecho en México, tiene esperanza de que más negocios, principalmente de Estados Unidos, se interesen en los productos. “Estamos invitados a San Antonio y Austin, Texas, para tener pláticas con compradores y ver si les gustan nuestros productos”.