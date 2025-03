Conoce los conciertos y festivales que no te debes perder de abril

Abril será un mes vibrante para la escena musical en México, con una variedad de festivales para todos los gustos, como AXE Ceremonia, Tecate Pa’l Norte y Festival City, que traerán presentaciones nacionales e internacionales, o grupos como Massive Attack, Los Tigres del Norte y Stereophonics.

También visitarán el país estrellas pop de talla mundial como Olivia Rodrigo con su "Guts World Tour", Katy Perry con su “The Lifetimes Tour” y Lady Gaga, quien anunció esta semana que comenzará con “The Mayhem Ball”, su primer tour de estadios desde 2018.

Conciertos y festivales en abril de 2025

Hay de todos los géneros musicales para elegir; sólo recuerda que las fechas y eventos están sujetos a cambios, así que mantente al tanto de tu espectáculo favorito, para que no te lo pierdas.

2 de abril: Empire of the Sun / Monterrey, Auditorio Banamex.

2 de abril: Massive Attack / Zapopan, Teatro Estudio Cavaret.

2 y 3 de abril: Olivia Rodrigo / Ciudad de México, Estadio GNP Seguros.

2, 3 y 4 de abril: Los Bunkers / Ciudad de México, Teatro Metropólitan.

3 y 4 de abril: Los Tigres del Norte / Ciudad de México, Auditorio Nacional.

4 de abril: I Love Dance / Ciudad de México, Pepsi Center.

4 de abril: Los Auténticos Decadentes / Acapulco, Fórum de Mundo Imperial.

4 y 5 de abril: Empire of the Sun / Ciudad de México, Palacio de los Deportes.

4, 5 y 6 de abril: Tecate Pa’l Norte 2025 / Monterrey, Parque Fundidora. Tendrá las presentaciones de Green Day, Massive Attack, Justin Timberlake, Fall Out Boy, The Black Keys, Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Charli XCX, Garbage y Parcels.

5 de abril: Juanes / Ciudad de México, Auditorio Nacional.

5 de abril: The Midnight / Ciudad de México, Auditorio BB.

5 de abril: Nathy Peluso / Ciudad de México, Parque Bicentenario.

5 de abril: Yuridia Sin Llorar / Ciudad de México, Monumental Plaza De Toros México.

5 y 6 de abril: AXE Ceremonia 2025 / Ciudad de México, Parque Bicentenario. Tendrá las presentaciones de Tyler, The Creator, Charli XCX y Massive Attack, entre otros.

6 de abril: Amanda Miguel / Ciudad de México, Auditorio Nacional.

10 de abril: Reyno / Ciudad de México, Auditorio Nacional.

11 de abril: Marisela / Ciudad de México, Auditorio Nacional.

11 de abril: Stereophonics / Ciudad de México, Teatro Metropólitan.

12 de abril: Festival City / Querétaro, Lienzo Charro Hermanos Ramírez. Se presentarán Caifanes, Siddhartha, DLD, Los Concorde, Enanitos Verdes, Juanes y Rey Pila.

12 de abril: Miguel Ríos / Ciudad de México, Auditorio Nacional.

12 y 13 de abril: Stray Kids / Ciudad de México, Estadio GNP Seguros.

16 de abril: Hermanos Gutiérrez / Ciudad de México, Teatro Metropólitan.

17 de abril: Hermanos Gutiérrez / Guadalajara, C3 Stage.

19 de abril: Pepe Aguilar / Acapulco de Juárez, Arena GNP Seguros.

19 y 20 de abril: Gilberto Santa Rosa / Ciudad de México, Auditorio Nacional.

23, 25 y 26 de abril: Katy Perry / Ciudad de México, Arena CDMX.

23 de abril: Hombres G / Ciudad de México, Estadio GNP Seguros.

23 y 24 de abril: Miguel Bosé / Ciudad de México, Auditorio Nacional.

24 de abril: Myke Towers / Ciudad de México, Pepsi Center WTC.

25 de abril: Hombres G / Monterrey, Estadio Banorte.

26 de abril: Hombres G / Guadalajara, Estadio 3 de marzo.

26 de abril: Natalia Lafourcade / Monterrey, Auditorio Banamex.

26 de abril: La Casa Azul / Ciudad de México, Parque Bicentenario.

26 de abril: Hombres G / Zapopan, Estadio 3 De Marzo U.A.G

26 y 27 de abril: Lady Gaga / Ciudad de México, Estadio GNP Seguros.

28 y 29 de abril: Katy Perry / Monterrey, Arena Monterrey.