Stranger Things 5: lista completa de canciones de cada capítulo y temporada
Las bandas sonoras pueden transformar momentos clave, y en esta historia revitalizaron temas emblemáticos de los años ochenta.
A pocas semanas de su final definitivo, Stranger Things llega convertida en uno de los fenómenos televisivos más influyentes de la última década. Desde su debut, la serie atrapó a millones con su mezcla de nostalgia ochentera, aventuras juveniles y terror sobrenatural, consolidando un universo que marcó a toda una generación de espectadores.
Pero también lograron una conexión con un elemento importante: la música, que en las series ayuda en lo narrativo, capaz de definir atmósferas, elevar la tensión emocional y anclar escenas en la memoria del público.
Desde rescatarlas del olvido hasta convertirlas en éxitos virales, las bandas sonoras pueden transformar momentos clave en experiencias culturales compartidas, como ocurrió con Stranger Things y la revitalización de temas emblemáticos de los años ochenta.
Música atemporal
A continuación, te mostramos los títulos de su banda sonora hasta el episodio 4 de la Temporada 5:
Temporada 1
Episodio 1
- “Africa” Toto
Episodio 2
- “Should I Stay or Should I Go” The Clash
- “Hazy Shade of Winter” The Bangles
Episodio 3
- “Heroes” Peter Gabriel
Episodio 4
- “Atmosphere” Joy Division
Episodio 5
- “Elegia” New Order
- “Nocturnal Me” Echo and the Bunnymen
Episodio 6
- “Sunglasses at Night” Corey Hart
Temporada 2
Episodio 1
- “Whip It” Devo
- “Talking in Your Sleep” The Romantics
- “Rock You Like a Hurricane” (Rerecord) Scorpions
Episodio 2
- “Girls on Film” Duran Duran
Episodio 3
- “You Don’t Mess Around with Jim” Jim Croce
- “The Ghost in You” Psychedelic Furs
Episodio 7
- “Runaway” Bon Jovi
- “Back to Nature” Fad Gadget
Episodio 9
- “Twist of Fate” Olivia Newton-John
- “Time After Time” Cyndi Lauper
- “Every Breath You Take” The Police
Temporada 3
Episodio 1
- “Never Surrender” Corey Hart
- “Moving in Stereo” The Cars
- “Workin' for a Livin’” Huey Lewis and the News
- “She’s Got You” Patsy Cline
Episodio 2
- “Material Girl” Madonna
- “My Bologna” “Weird Al” Yankovic
- “Cold as Ice” Foreigner
Episodio 3
- “Lovergirl” Teena Marie
- “Things Can Only Get Better” Howard Jones
- “Wake Me Up Before You Go-Go” Wham!
Episodio 4
- “We’ll Meet Again” Vera Lynn
Episodio 6
- “Neutron Dance” The Pointer Sisters
Episodio 7
- “R.O.C.K. in the USA (A Salute to ’60s Rock)” John Mellencamp
Episodio 8
- “Never Ending Story” Limahl
Temporada 4
Episodio 1
- “California Dreamin’” The Beach Boys
- “Object of My Desire” Starpoint
- “Running Up That Hill” Kate Bush
- “I Was a Teenage Werewolf” The Cramps
- “Chica Mejanita” Mae Arnette
- “Play with Me” Extreme
- “Detroit Rock City” KISS
Episodio 2
- “You Spin Me Round (Like a Record)” Dead or Alive
- “Rock Me Amadeus” Falco
- “Tarzan Boy” Baltimora
- “Wipe Out” (K-Tel Version) The Surfaris
- “Psycho Killer” Talking Heads
Episodio 4
- “Pass the Dutchie” Musical Youth
- “Dream a Little Dream of Me” Ella Fitzgerald and Louis Armstrong
Episodio 5
- “Travelin’ Man” Ricky Nelson
Episodio 6
- “Pass the Dutchie” Musical Youth
Episodio 8
- “Fire and Rain” James Taylor
- “Rock and Roll, Hoochie Koo” Rick Derringer
- “Separate Ways (Worlds Apart)” Journey
Episodio 9
- “Master of Puppets” Metallica
- “When It’s Cold I'd Like to Die” Moby
- “Spellbound” Siouxsie and the Banshees
Temporada 5
Episodio 1
- "Rockin’ Robin" Michael Jackson
- “Pretty in Pink” Psychedelic Furs
- “Upside Down” Diana Ross
- “Running Up That Hill” Kate Bush
Episodio 2
- “Fernando” ABBA
- “Running Up That Hill” Kate Bush
- "Mr. Sandman" The Chordettes
Episodio 3
- “To Each His Own” Freddy Martin & His Orchestra
- “I Think We're Alone Now” Tiffany
- “Oh Yeah” Yello
Episodio 4
- “Premature Plans” Elmer Bernstein
- “Sh-Boom” The Chords
- “Running Up That Hill” Kate Bush