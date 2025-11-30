Stranger Things 5: lista completa de canciones de cada capítulo y temporada

A pocas semanas de su final definitivo, Stranger Things llega convertida en uno de los fenómenos televisivos más influyentes de la última década. Desde su debut, la serie atrapó a millones con su mezcla de nostalgia ochentera, aventuras juveniles y terror sobrenatural, consolidando un universo que marcó a toda una generación de espectadores.

Pero también lograron una conexión con un elemento importante: la música, que en las series ayuda en lo narrativo, capaz de definir atmósferas, elevar la tensión emocional y anclar escenas en la memoria del público.

Desde rescatarlas del olvido hasta convertirlas en éxitos virales, las bandas sonoras pueden transformar momentos clave en experiencias culturales compartidas, como ocurrió con Stranger Things y la revitalización de temas emblemáticos de los años ochenta.

Música atemporal

A continuación, te mostramos los títulos de su banda sonora hasta el episodio 4 de la Temporada 5:

Temporada 1

Episodio 1

“Africa” Toto

Episodio 2

“Should I Stay or Should I Go” The Clash

“Hazy Shade of Winter” The Bangles

Episodio 3

“Heroes” Peter Gabriel

Episodio 4

“Atmosphere” Joy Division

Episodio 5

“Elegia” New Order

“Nocturnal Me” Echo and the Bunnymen

Episodio 6

“Sunglasses at Night” Corey Hart

Temporada 2

Episodio 1

“Whip It” Devo

“Talking in Your Sleep” The Romantics

“Rock You Like a Hurricane” (Rerecord) Scorpions

Episodio 2

“Girls on Film” Duran Duran

Episodio 3

“You Don’t Mess Around with Jim” Jim Croce

“The Ghost in You” Psychedelic Furs

Episodio 7

“Runaway” Bon Jovi

“Back to Nature” Fad Gadget

Episodio 9

“Twist of Fate” Olivia Newton-John

“Time After Time” Cyndi Lauper

“Every Breath You Take” The Police

Temporada 3

Episodio 1

“Never Surrender” Corey Hart

“Moving in Stereo” The Cars

“Workin' for a Livin’” Huey Lewis and the News

“She’s Got You” Patsy Cline

Episodio 2

“Material Girl” Madonna

“My Bologna” “Weird Al” Yankovic

“Cold as Ice” Foreigner

Episodio 3

“Lovergirl” Teena Marie

“Things Can Only Get Better” Howard Jones

“Wake Me Up Before You Go-Go” Wham!

Episodio 4

“We’ll Meet Again” Vera Lynn

Episodio 6

“Neutron Dance” The Pointer Sisters

Episodio 7

“R.O.C.K. in the USA (A Salute to ’60s Rock)” John Mellencamp

Episodio 8

“Never Ending Story” Limahl

Temporada 4

Episodio 1

“California Dreamin’” The Beach Boys

“Object of My Desire” Starpoint

“Running Up That Hill” Kate Bush

“I Was a Teenage Werewolf” The Cramps

“Chica Mejanita” Mae Arnette

“Play with Me” Extreme

“Detroit Rock City” KISS

Episodio 2

“You Spin Me Round (Like a Record)” Dead or Alive

“Rock Me Amadeus” Falco

“Tarzan Boy” Baltimora

“Wipe Out” (K-Tel Version) The Surfaris

“Psycho Killer” Talking Heads

Episodio 4

“Pass the Dutchie” Musical Youth

“Dream a Little Dream of Me” Ella Fitzgerald and Louis Armstrong

Episodio 5

“Travelin’ Man” Ricky Nelson

Episodio 6

“Pass the Dutchie” Musical Youth

Episodio 8

“Fire and Rain” James Taylor

“Rock and Roll, Hoochie Koo” Rick Derringer

“Separate Ways (Worlds Apart)” Journey

Episodio 9

“Master of Puppets” Metallica

“When It’s Cold I'd Like to Die” Moby

“Spellbound” Siouxsie and the Banshees

Temporada 5

Episodio 1

"Rockin’ Robin" Michael Jackson

“Pretty in Pink” Psychedelic Furs

“Upside Down” Diana Ross

“Running Up That Hill” Kate Bush

Episodio 2

“Fernando” ABBA

“Running Up That Hill” Kate Bush

"Mr. Sandman" The Chordettes

Episodio 3

“To Each His Own” Freddy Martin & His Orchestra

“I Think We're Alone Now” Tiffany

“Oh Yeah” Yello

Episodio 4