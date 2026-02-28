Buscar
Israel anuncia ataques inminentes a Isfahán, en Irán

Solicitó a la población que evacuara la zona de inmediato.

Hombre iraní con bolsas mientras camina entre los escombros.Foto: AMIR KHOLOUSI / ISNA / AFP

AFP

El ejército israelí pidió este sábado por la noche a los habitantes de un área industrial de Isfahán, en el centro de Irán, que desalojen la zona ante la posibilidad de ataques inminentes.

"Alerta inmediata para todas las personas presentes en la zona industrial 'Jey' en la región de Isfahán", se lee en un mensaje en la cuenta X en persa del ejército israelí, acompañado de un mapa que localiza el área.

"En los próximos minutos, el ejército israelí atacará infraestructuras militares situadas en esta zona", añade el mensaje, en el que se pide a la población que evacúe "de inmediato".

