Rediseñando el mapa de la prosperidad estadounidense

CAMBRIDGE – Dado que dos tercios de los estadounidenses —muchos de ellos en comunidades que se han visto rezagadas por décadas de crecimiento desigual— ya no creen que trabajar duro les permita salir adelante, los aranceles, los subsidios y la inversión pública directa han vuelto a formar parte del conjunto de herramientas de política federal. Sin embargo, apoyarse demasiado en estas herramientas conlleva el riesgo de sobreestimar lo que la política nacional puede lograr por sí sola y subestimar los efectos disruptivos que los cambios bruscos de política pueden tener en las mismas comunidades a las que pretenden ayudar.

En un país tan grande y diverso como Estados Unidos, la ampliación de las oportunidades económicas, la creación de puestos de trabajo de calidad y la atracción de inversiones en sectores críticos dependen de las medidas adoptadas en cientos de localidades, cada una con sus propias instituciones y limitaciones. Por lo tanto, las estrategias económicas más eficaces combinarán las prioridades económicas nacionales con la flexibilidad y la capacidad locales, lo que permitirá a las comunidades experimentar, aprender y adaptarse.

Para afrontar las futuras transiciones tecnológicas y garantizar que los beneficios del crecimiento económico se repartan de forma más equitativa, Estados Unidos necesita su propia versión de lo que el politólogo Yuen Yuen Ang denomina “improvisación dirigida”. En esencia, este enfoque tiene por objeto armonizar las prioridades federales y estatales con la forma en que los gobiernos e instituciones locales elaboran y aplican los planes de desarrollo.

China ilustra cómo puede funcionar a gran escala un modelo de este tipo. Ang cuestiona la narrativa convencional que enmarca el desarrollo económico de China como producto de una toma de decisiones de arriba abajo y sostiene que el rápido crecimiento del país ha sido impulsado por la innovación y el liderazgo locales, guiados por objetivos económicos y tecnológicos nacionales claros.

Sin duda, el problema de Estados Unidos no es la falta de improvisación. En todo el país, coaliciones de gobiernos locales, organizaciones filantrópicas y organizaciones de la sociedad civil ya se enfrentan a complejos retos económicos. A menudo lo hacen con poca orientación, ya que el gobierno federal ha sido un socio poco fiable durante gran parte del último medio siglo, cambiando las prioridades y las herramientas de una administración a otra y mostrando solo un interés esporádico por el desarrollo económico.

La descentralización del desarrollo económico ha sido menos una estrategia deliberada que una consecuencia de la retirada gradual del Gobierno federal de la inversión pública sostenida a partir de la década de 1970, tras décadas de sólida participación en la posguerra. Los actores locales se han encargado de la implementación, pero rara vez han contado con los recursos o la capacidad institucional necesarios para tener éxito.

Los estados proporcionan otra plataforma esencial, aunque infrautilizada, para el desarrollo económico. Aunque carecen de la escala de la base impositiva federal, su control sobre tres palancas clave —la estrategia, la coordinación y la legislación— les permite garantizar que los esfuerzos locales se refuercen entre sí en lugar de operar de forma aislada.

Las agencias de desarrollo económico a nivel estatal, por ejemplo, pueden reunir a los intermediarios locales y a los municipios en torno a prioridades comunes, desde la producción de energía hasta la atracción y el apoyo a los centros de datos. La convocatoria de intermediarios más cercanos a las empresas y los trabajadores locales, cuando se complementa con medidas ejecutivas —como la reforma de las estructuras de financiación de los centros de formación profesional o la creación de nuevas instituciones de investigación y desarrollo — puede ayudar a los estados a eliminar los cuellos de botella en la productividad.

Sin embargo, los estados también se enfrentan a la falta de una dirección estratégica. Con demasiada frecuencia, recurren por defecto a utilizar los escasos dólares de los contribuyentes para atraer a las empresas, en lugar de invertir en la innovación, el talento y las infraestructuras que sustentan el crecimiento sostenible. Si bien las ceremonias de inauguración y las reubicaciones de empresas de alto perfil generan beneficios políticos a corto plazo para los gobernadores en funciones, rara vez proporcionan ganancias económicas duraderas.

El reto fundamental es mantener el rumbo. Dado que el desarrollo económico se desarrolla a lo largo de décadas, mucho más tiempo que cualquier ciclo electoral, el progreso significativo depende de ecosistemas cívicos locales capaces de aislar las prioridades económicas a largo plazo del cortoplacismo político.

Es alentador que una nueva generación de organizaciones cívicas haya comenzado a hacer precisamente eso. Con una visión a largo plazo, apoyan el desarrollo económico mediante inversiones coordinadas en I+D, formación profesional y bienes inmuebles. En conjunto, estos esfuerzos reflejan un cambio más amplio en el desarrollo económico, que pasa de promocionar lugares a inversores externos a crear estrategias de configuración del mercado basadas en las fortalezas locales y adaptadas a las industrias emergentes. Los centros tecnológicos como Tulsa Innovation Labs y la iniciativa P33 de Chicago, junto con intermediarios del mercado laboral como Shaping Our Appalachian Region en el este de Kentucky y Coalfield Development en Virginia Occidental, son ejemplos de este cambio.

Dado que estas organizaciones operan en contextos muy diferentes, sus capacidades varían enormemente. Y sin un marco federal coherente, sus innovaciones son difíciles de identificar, replicar o ampliar. Aquí es donde los gobiernos federal y estatales pueden desempeñar un papel fundamental, no dictando resultados, sino apoyando iniciativas locales al servicio de las prioridades económicas nacionales.

La Ley CHIPS y Ciencia ofrece un valioso modelo. A través de una cartera de 13 programas, el gobierno federal se comprometió a invertir más de 40,000 millones de dólares en estrategias industriales basadas en el lugar que vinculaban la experimentación local con los objetivos económicos y de seguridad nacionales. Aunque muchas de estas inversiones sobrevivieron a los recortes presupuestarios del presidente Donald Trump, su futuro a largo plazo sigue siendo incierto, especialmente con el desmantelamiento de los programas complementarios de I+D, formación de la mano de obra y desarrollo económico.

Esto pone de relieve la fragilidad de las estrategias económicas federales. Los gobernadores tienen una oportunidad única de aprovechar las inversiones iniciales del Gobierno federal en políticas económicas locales forjando alianzas más sólidas con los actores regionales. Al mismo tiempo, dada la volatilidad de las políticas federales y estatales, es fundamental invertir en instituciones no gubernamentales, como organizaciones de investigación y colectivos de desarrollo regional, que puedan proporcionar conexión, continuidad y sostener el progreso a lo largo del tiempo.

A pesar de la reciente volatilidad política, hay una notable cantidad de experimentación en todos los niveles del sistema federal estadounidense. El reto que se plantea es conectar estos esfuerzos, facilitar la transferencia de ideas y crear una comprensión común de las capacidades y oportunidades locales. En un sistema democrático que se resiste a los enfoques de mando y control, la flexibilidad es una característica, no un defecto.

Sin embargo, la flexibilidad no tiene por qué ir en detrimento de la dirección o la coordinación. En ausencia de un liderazgo federal coherente, un marco de improvisación conectado ofrece una forma prometedora de amplificar el impacto de las iniciativas de desarrollo local, ampliando así las ganancias de productividad y las oportunidades económicas a partes más amplias del país.

Joseph Parilla es investigador principal y director de Investigación Aplicada en la Brookings Institution.

Rohan Sandhu es director y cofundador de la iniciativa Reimagining the Economy (Reinventar la economía) de la Harvard Kennedy School.

