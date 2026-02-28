Secretaría de Relaciones Exteriores activa protocolo de protección hacia mexicanos en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que desde este viernes sus representaciones en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait están en contacto permanente con los mexicanos en esos países; esto, ante los recientes conflictos en la región.

“Dichas representaciones han atendido todas las consultas solicitadas por connacionales en la región, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de personas directamente afectadas.”, indicó a través de su cuenta en la red social X.

Aseguró que monitorean constantemente la situación, por lo que activaron sus protocolos de protocolos de protección y asistencia consular para los connacionales en la zona, así como los familiares de su personal diplomático.

¿Cuáles fueron sus recomendaciones?

La Secretaría recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales:

Pe rmanecer en interiores ( en lugares seguros ).

E vitar desplazamientos .

S eguir las indicaciones de las autoridades competentes.

Consultar la aerolínea correspondiente al estatus de sus vuelos, ya que el espacio aéreo se encuentra con cierres.

También pidió no viajar a la región, petición que hizo a los connacionales un día antes.

Contacto con las embajadas

Recomendó usar el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, el cual ayuda a tener una comunicación directa y permanente (Da CLIC AQUÍ para que ingreses) y dio a conocer los números de sus embajadas, donde brindan atención y/o protección consular:

Embajada en Irán : +989121224463

Embajada en Israel : 054-316-6717

Embajada en Jordania : 0778 00 0494

Embajada en Qatar : 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita : +966557539374

Embajada en Kuwait : +965 9401 6333

Embajada en EAU : 504 54 0273

Embajada en Líbano: 03 044 598

¿Qué fue lo que sucedió?

En las primeras horas de este sábado, en hora local durante el día, Israel lanzó atacó Teherán, la capital de Irán, cerca del centro de la ciudad y de las oficinas del ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo, aunque no se sabía con claridad si él se encontraba ahí.

El ataque se produce en un momento en que Estados Unidos mantiene a sus flotas de aviones de combate y buques de guerra en la región, como una forma de presión hacia Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Al mismo tiempo del ataque en Teherán, Israel activó sus sirenas de alerta en los teléfonos móviles de la población, con una forma de “preparar al público para la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel”. Israel Katz, ministro de Defensa Israelí, señaló que atacaron para eliminar las amenazas, aunque no compartió más detalles.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que el objetivo era destruir los misiles iraníes, así como aniquilar su armada, luego de repetidas advertencias de Estados Unidos e Israel de que volverían a atacar Irán si Teherán seguía adelante con sus programas ⁠nucleares y de misiles balísticos.