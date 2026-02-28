Lectura 2:00 min
Guerra de Netanyahu y Trump contra Irán es ilegal e ilegítima: Embajada de Irán en México
Irán afirmó que las fuerzas armadas están preparadas para dar la lección que merecen sus agresores.
Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con firmeza a las agresiones de Estados Unidos e Israel, informó la embajada de Israel en México, tras afirmar que los ataques aéreos en su contra constituyen una violación del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.
“Nuestra patria sagrada y querida, Irán, orgullosa y forjadora de civilización, ha sido una vez más objeto de una agresión militar criminal por parte de Estados Unidos y del régimen sionista”, refirió la embajada a través de un comunicado.
Sostuvo que se trató de una flagrante violación de la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán, toda vez que se atacaron una serie de objetivos e infraestructuras defensivas y lugares no militares.
La embajada dejó en claro que la agresión se comete en circunstancias en que Irán y Estados Unidos se encontraban en medio de un proceso diplomático.
“A pesar de que estábamos seguros de las intenciones de Estados Unidos y del régimen sionista de llevar a cabo otra agresión militar, entramos nuevamente en negociaciones para agotar los argumentos ante la comunidad internacional y todos los países del mundo, y a fin de demostrar la legitimidad del pueblo iraní y evidenciar la falta de fundamento de cualquier pretexto para la agresión.
“Ahora el pueblo de Irán se siente orgulloso de haber hecho todo lo necesario para evitar la guerra; ahora es el momento de defender la patria y enfrentar la agresión militar del enemigo. Así como estábamos preparados para la negociación, estamos más preparados que nunca para la defensa”.
La institución diplomática reiteró que responder a esta agresión es el derecho legal y legítimo de Irán conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
En este tenor, recordó la importante responsabilidad de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad de actuar de inmediato para hacer frente a la violación de la paz y la seguridad internacionales debido a la manifiesta agresión militar de Estados Unidos y de Israel.