Guerra de Netanyahu y Trump contra Irán es ilegal e ilegítima: Embajada de Irán en México

Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con firmeza a las agresiones de Estados Unidos e Israel, informó la embajada de Israel en México, tras afirmar que los ataques aéreos en su contra constituyen una violación del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

“Nuestra patria sagrada y querida, Irán, orgullosa y forjadora de civilización, ha sido una vez más objeto de una agresión militar criminal por parte de Estados Unidos y del régimen sionista”, refirió la embajada a través de un comunicado.

Sostuvo que se trató de una flagrante violación de la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán, toda vez que se atacaron una serie de objetivos e infraestructuras defensivas y lugares no militares.

La embajada dejó en claro que la agresión se comete en circunstancias en que Irán y Estados Unidos se encontraban en medio de un proceso diplomático.

“A pesar de que estábamos seguros de las intenciones de Estados Unidos y del régimen sionista de llevar a cabo otra agresión militar, entramos nuevamente en negociaciones para agotar los argumentos ante la comunidad internacional y todos los países del mundo, y a fin de demostrar la legitimidad del pueblo iraní y evidenciar la falta de fundamento de cualquier pretexto para la agresión.

“Ahora el pueblo de Irán se siente orgulloso de haber hecho todo lo necesario para evitar la guerra; ahora es el momento de defender la patria y enfrentar la agresión militar del enemigo. Así como estábamos preparados para la negociación, estamos más preparados que nunca para la defensa”.

La institución diplomática reiteró que responder a esta agresión es el derecho legal y legítimo de Irán conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

En este tenor, recordó la importante responsabilidad de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad de actuar de inmediato para hacer frente a la violación de la paz y la seguridad internacionales debido a la manifiesta agresión militar de Estados Unidos y de Israel.