Ver a Shakira desde un restaurante VIP en el Zócalo puede costar hasta 50,000 pesos

El concierto de Shakira en el Zócalo capitalino no tendrá costo para quienes decidan sumarse a la multitud en la Plaza de la Constitución. Sin embargo, en los edificios que rodean el primer cuadro de la ciudad se activa otra dinámica económica: la de la vista privilegiada. Balcones, terrazas y habitaciones con ventana directa al escenario se cotizan como activos de lujo durante eventos masivos.

Bistronomie realizó un recorrido y consultas directas con hoteles y restaurantes frente al Zócalo. Los precios revelan que vivir el espectáculo desde las alturas puede costar desde 5,000 pesos por persona en consumo promedio, hasta 50,000 pesos por noche en hospedaje con vista frontal.

Gran Hotel Ciudad de México: buffet en terraza y habitaciones desde 40 mil pesos

El Gran Hotel Ciudad de México prepara en su restaurante de la parte superior un buffet especial a partir de las 17:00 horas. El costo es de 4,000 pesos por persona sin bebidas alcohólicas incluidas.

La tarifa contempla acceso a la terraza durante el concierto, lo que convierte la cena en una experiencia estratégica: vista limpia, servicio continuo y permanencia garantizada durante todo el evento.

En cuanto al hospedaje, las habitaciones con ventana directa al Zócalo parten desde los 40,000 pesos por noche cuando se trata de eventos de esta magnitud. La ubicación histórica y la visibilidad frontal explican la cifra.

El Balcón del Zócalo: sin sobrecosto de reservación, pero consumo premium

En el caso de El Balcón del Zócalo, ubicado dentro del Hotel Zócalo Central, señalaron a Bistronomie que no contemplan ningún sobrecosto por reservación durante el concierto.

El esquema opera bajo consumo directo: cena y bebidas según elección del comensal. El promedio por persona en este tipo de eventos oscila alrededor de 5,000 pesos, dependiendo del menú y del maridaje seleccionado.

En cuanto a hospedaje, las habitaciones con vista directa al Zócalo pueden alcanzar desde los 50,000 pesos por noche en fechas de alta demanda como un concierto masivo en la Plaza.

Hotel Majestic: buffet a precio regular

El Hotel Majestic mantiene de manera habitual un buffet cuyo costo oscila entre 650 y 2,000 pesos por persona, sin bebidas alcohólicas incluidas; sin embargo, en esta ocasión el inmueble reporta ocupación total y la terraza está destinada a un evento privado para presenciar el concierto, por lo que no habrá disponibilidad abierta al público.

No obstante, para el concierto de Shakira la situación cambia: el hotel reporta ocupación total y la terraza está destinada a un evento privado para observar el espectáculo.

Las habitaciones con vista al Zócalo, en este tipo de eventos, parten desde los 25,000 pesos por noche, dependiendo de la categoría y la disponibilidad previa.

Restaurantes turísticos con balcón: 20 mil pesos la mesa, más consumo

Más allá de los hoteles, los restaurantes ubicados en edificios con balcones cuya vista da directamente al Zócalo comercializan mesas exclusivas para tres o cuatro personas con un costo base desde 20,000 pesos por mesa, más el consumo.

El precio corresponde únicamente al derecho de ocupar el balcón con vista directa al escenario. A ello se suma la cuenta de alimentos y bebidas, lo que puede elevar considerablemente el total por grupo.

En estos espacios, el producto no es únicamente gastronómico. Es inmobiliario: una ventana frontal al espectáculo más mediático del año en el corazón político del país.