Shakira en el Zócalo: así será el despliegue de seguridad este domingo 1 de marzo

La Ciudad de México se prepara para recibir a Shakira en un concierto gratuito este domingo 1 de marzo en el Zócalo cpaitalino. Para el evento masivo, el Gobierno capitalino anunció un despliegue de más de 6,500 servidores públicos con el objetivo de garantizar seguridad, orden y atención a las y los asistentes.

El operativo contempla acciones coordinadas entre dependencias de seguridad, protección civil, salud, movilidad y verificación administrativa, además de cierres viales y ampliación de horarios en el transporte público.

Más de 6,500 servidores públicos en campo

A través de la Secretaría de Gobierno se realizarán tareas de reordenamiento en las inmediaciones del Zócalo para inhibir el comercio ambulante y la venta de bebidas alcohólicas. También se harán apercibimientos a establecimientos mercantiles cercanos para que suspendan actividades durante el concierto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegará a 3,800 policías de distintas subsecretarías, apoyados con 47 vehículos, 25 motocicletas, dos grúas y dos ambulancias del ERUM.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos instalará cuatro células de prevención en puntos estratégicos como el Zócalo, avenida 20 de Noviembre, Izazaga y avenida Juárez. Además, la estación Cuauhtémoc permanecerá en alerta ante cualquier emergencia en la zona del Monumento a la Revolución. Videovigilancia, drones y apoyo para personas extraviadas

El C5 participará con 775 videocámaras ubicadas en 185 puntos alrededor del primer cuadro de la ciudad, así como con 138 altavoces para emitir mensajes y realizar voceos en caso de personas extraviadas.

La Comisión de Búsqueda de Personas estará presente en 12 carpas de LOCATEL para apoyar en casos de asistentes desorientados o separados de sus acompañantes. Para ello se utilizarán drones en coordinación con el C5 y, si es necesario, se imprimirán fichas con fotografías que se distribuirán en accesos al Metro durante la salida del evento. Protección Civil y módulos médicos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil desplegará 70 elementos estratégicamente distribuidos para supervisar la seguridad estructural del escenario, las pantallas y los puntos de concentración masiva.

Se instalarán 12 puestos de auxilio médico y 11 módulos de atención a la salud con la participación de 40 profesionales entre médicos, enfermeras y técnicos en urgencias. También habrá dos ambulancias adicionales y médicos legistas para atención itinerante y en fiscalías.

La coordinación médica estará a cargo del CRUM, el ERUM y la Cruz Roja, con respaldo del C5 para regulación en caso de emergencias.

INVEA: cero tolerancia a irregularidades

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México implementará un operativo especial desde el viernes 27 de febrero y hasta el término del concierto.

Las acciones se enfocarán en:

Cero tolerancia a la venta de alcohol a menores de edad.

Prohibición estricta de venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en tiendas de abarrotes y autoservicio.

Supervisión para evitar consumo de alcohol en vía pública.

Aplicación de medidas cautelares a establecimientos que excedan horarios o generen disturbios.

El Instituto exhortó a comerciantes a cumplir con la normativa vigente para evitar sanciones y contribuir a un ambiente familiar y seguro.

Transporte con horario extendido y cierres viales

Las líneas 1, 2 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro operarán hasta la una de la mañana del lunes, con el fin de facilitar el regreso de quienes asistan al concierto.

En cuanto a movilidad, se mantendrán cierres vehiculares en el polígono comprendido por Eje 1 Norte, avenida de los Insurgentes, Eje 1 Oriente y parte de avenida Chapultepec, Dr. Claudio Bernard y Lorenzo Boturini. Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas.

Para ampliar la cobertura del espectáculo, los organizadores instalarán 24 equipos de audio y video en avenida 20 de Noviembre, Pino Suárez, corredor Madero, avenida Juárez y la explanada del Monumento a la Revolución.

Con este despliegue, la capital busca que el concierto de Shakira se desarrolle en condiciones de orden, seguridad y atención integral para miles de personas que se darán cita en el corazón del país.