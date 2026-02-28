Problemas al escriturar una casa en México y cómo prevenirlos

La escrituración de una vivienda en México no es un simple trámite administrativo ni el último paso en la compra. Se trata del proceso legal que otorga certeza jurídica sobre la propiedad, sin embargo, en esta etapa pueden surgir obstáculos que retrasen o incluso frenen la operación.

Especialistas de Kallify advierten que es frecuente encontrar inmuebles aparentemente listos para vender que enfrentan frenos jurídicos inesperados, por lo que detectarlos con anticipación es clave para evitar pérdidas económicas y conflictos legales.

¿Qué es la escrituración de vivienda?

La escrituración es el acto mediante el cual un notario público formaliza la transmisión de la propiedad y la inscribe ante el Registro Público de la Propiedad.

Sin este procedimiento, el comprador queda en una situación de incertidumbre jurídica, lo que limita la posibilidad de vender, heredar o hipotecar el inmueble en el futuro.

Diana Sandoval, directora general de Kallify, indicó que estos problemas pueden prevenirse si se realiza una dictaminación jurídica ante notario como primer paso de la compraventa, antes de firmar cualquier contrato o entregar un anticipo.

“La dictaminación jurídica es un proceso que valida toda la documentación de un inmueble para determinar el estado real en que se encuentra para comprar sin sorpresas”, comentó.

Documentación incompleta

Uno de los obstáculos más comunes en la escrituración de una casa o departamento es la documentación incorrecta.

El título de propiedad acredita legalmente quién es el dueño del inmueble. Si no existe o presenta inconsistencias, el vendedor no puede transmitir la propiedad de forma válida.

Hipotecas y gravámenes

Durante el proceso, el notario solicita un certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes al Registro Público de la Propiedad. Este documento confirma si el inmueble tiene hipoteca, embargo u otra limitación.

Si el crédito hipotecario sigue vigente, parte del precio de compraventa puede destinarse a liquidarlo. En estos casos, el notario puede preparar de manera simultánea la escritura de pago, la cancelación de la hipoteca y la compraventa, siempre que el adeudo quede cubierto en su totalidad.

Adeudos fiscales e impuestos

Antes de escriturar, el inmueble debe estar libre de deudas fiscales y administrativas. El adeudo del impuesto predial impide la formalización hasta que se liquide. En algunos municipios también se exigen comprobantes de pago de agua, luz o cuotas de mantenimiento.

Irregularidades y conflictos de propiedad

En desarrollos nuevos pueden existir obstáculos adicionales, como la falta de permisos municipales o la inexistencia de subdivisión legal del terreno. Estas situaciones impiden la escrituración individual de los lotes.

También los litigios entre propietarios pueden frenar la operación. Si el inmueble forma parte de una herencia no formalizada o existen varios dueños, todos deben otorgar su consentimiento para concretar la venta.

Ante las problemáticas comunes en al escriturar una casa en México, Kallify conformó una plataforma digital que permite solicitar una dictaminación jurídica con notarios. En caso de que la propiedad presente alguna irregularidad, ofrece asesoría jurídica especializada para atender y resolver el conflicto antes de avanzar en la compra.