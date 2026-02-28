Lectura 1:00 min
Macron convoca una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo conflicto.
El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó el sábado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dado que el estallido de una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene "serias consecuencias" para la paz y la seguridad internacionales.
"La actual escalada es peligrosa para todos. Debe detenerse. El régimen iraní debe comprender que ahora no tiene otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y de misiles balísticos, así como a sus acciones para desestabilizar la región", dijo Macron en X.
"Esto es absolutamente esencial para la seguridad de todos en Oriente Medio", añadió.
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo conflicto que, según el presidente Donald Trump, pondría fin a una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y ofrecería a los iraníes la oportunidad de derrocar a sus gobernantes.