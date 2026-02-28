EU insta a barcos comerciales a evitar región de Medio Oriente

El gobierno estadounidense instó el sábado a los barcos comerciales a evitar la región de Medio Oriente tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las represalias de Teherán.

El estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo están sujetos a "actividad militar significativa" y "se recomienda que los buques se mantengan alejados de esta zona", afirmó la Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos en un comunicado.

Los buques con bandera estadounidense, de propiedad estadounidense o tripulados por estadounidenses también deben mantenerse a 30 millas náuticas de cualquier buque militar de su país para evitar ser confundidos con una amenaza, añadió.

Más temprano el sábado, un responsable de una de las principales asociaciones de armadores del mundo (Bimco) había advertido que "los buques con vínculos comerciales con intereses estadounidenses o israelíes son más susceptibles de ser atacados".

Los barcos que ya se encuentran en la zona deberían buscar refugio en aguas territoriales de Estados neutrales de la región, como Emiratos Árabes Unidos o Catar, y algunos también podrían intentar abandonar completamente la zona, según la misma fuente.

La zona del golfo Pérsico es un importante punto de paso para el tráfico marítimo mundial, en particular para los buques petroleros.

Alrededor del 20% de la producción mundial de crudo transita únicamente por el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo con el océano Índico.

Varios petroleros parecían haber dado media vuelta o haberse detenido en la mañana del sábado pese a que mostraban un destino al otro lado del estrecho, según el sitio especializado Marine Traffic.