Estrenos de Netflix en marzo 2026: series, películas y eventos en vivo que no te puedes perder

Marzo llega con uno de los catálogos más potentes del año en Netflix. Entre regresos muy esperados, eventos en vivo, documentales musicales y apuestas internacionales, la plataforma prepara estrenos que apuntan tanto a los fans del anime como a quienes buscan drama, terror o historias basadas en hechos reales.

Aquí te contamos lo que no te puedes perder.

Regresos esperados y grandes eventos en vivo

One Piece – Temporada 2

Estreno: marzo (fecha por confirmar)

Luffy y los Sombrero de Paja se adentran en la Gran Ruta con nuevas tierras por explorar y peligros más grandes en su búsqueda del legendario tesoro. La segunda temporada es una de las apuestas más fuertes del mes.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

20 de marzo

Tommy Shelby enfrenta el ajuste de cuentas más explosivo de su vida en esta película escrita por Steven Knight, que amplía el universo de la exitosa serie británica.

BTS: El comeback en vivo | ARIRANG

21 de marzo

El icónico grupo surcoreano regresa al escenario con un reencuentro en vivo donde interpretará nuevas canciones y sus grandes éxitos, marcando el inicio de una nueva etapa.

Premios del Sindicato de Actores

1 de marzo

Kristen Bell conduce la 32ª edición de los Premios del Actor desde Los Ángeles, en un evento en vivo que reúne a las estrellas del cine y la televisión.Series que llegan en marzo

DOC

Parte 1: 4 de marzo | Parte 2: 27 de marzo

Tras perder 12 años de recuerdos, un brillante doctor intenta reconstruir su pasado y recuperar todo lo que amó.

Un lugar para soñar – Temporada 7

12 de marzo

Mel y Jack, recién casados, persiguen su sueño de adoptar mientras Virgin River enfrenta nuevas amenazas.

Steel Ball Run JoJo's Bizarre Adventure

19 de marzo

Ambientada en 1890, sigue a Johnny Joestar y Gyro Zeppeli en una carrera de caballos a través de Estados Unidos.

Un novio por suscripción

6 de marzo

Una mujer agotada por el trabajo prueba un servicio de citas virtuales que podría cambiar su vida sentimental.

Vladimir

5 de marzo

Una académica se obsesiona con un nuevo colega, poniendo en riesgo su matrimonio y su carrera.

También llegan:

Algo terrible está a punto de suceder (26 de marzo)

Ni listos ni preparados: Texas (24 de marzo)Películas destacadas

Máquina de guerra – 6 de marzo

Parque Lezama – 6 de marzo

Aún es de noche en Caracas – 27 de marzo

53 domingos – 27 de marzo

Desde historias bélicas hasta dramas familiares y relatos ambientados en crisis políticas, el mes ofrece una variedad de géneros.

Documentales y música

BTS: El regreso – 27 de marzo

El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel – 20 de marzo

Los dinosaurios – 6 de marzo

El asesino de TikTok – 6 de marzo

La fiscal – 26 de marzo

Destaca “La fiscal”, que sigue el trabajo de la primera fiscal especializada en Investigación de Delitos de Feminicidio en México, y el documental íntimo sobre los primeros años de los Red Hot Chili Peppers.

Deportes en vivo

MLB Opening Day 2026

25 de marzo

La temporada 2026 de Grandes Ligas arranca con el duelo entre Yankees y Giants transmitido en vivo desde San Francisco.

Para ver en familia

Plaza Sésamo Volumen 2 – 9 de marzo

La casa de muñecas de Gabby Temporada 13 – 2 de marzo

Horizonte Pokémon Temporada 3 Parte 2 – 20 de marzo

Animación, imaginación y nuevas aventuras para los más pequeños.

La plataforma recuerda que se trata de una selección de títulos y que las fechas pueden cambiar.

Con más de 300 millones de membresías en más de 190 países, Netflix continúa ampliando su oferta con estrenos globales, producciones originales y transmisiones en vivo que buscan mantener cautiva a su audiencia durante todo el mes.