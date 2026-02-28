Lectura 3:00 min
Estrenos de Netflix en marzo 2026: series, películas y eventos en vivo que no te puedes perder
Netflix arranca marzo con uno de sus catálogos más fuertes del año: regresos esperados como One Piece y Un lugar para soñar, la película de Peaky Blinders, el comeback en vivo de BTS, estrenos familiares y hasta el arranque de la MLB en transmisión en directo. Estas son las fechas y títulos que marcarán el mes.
Marzo llega con uno de los catálogos más potentes del año en Netflix. Entre regresos muy esperados, eventos en vivo, documentales musicales y apuestas internacionales, la plataforma prepara estrenos que apuntan tanto a los fans del anime como a quienes buscan drama, terror o historias basadas en hechos reales.
Aquí te contamos lo que no te puedes perder.
Regresos esperados y grandes eventos en vivo
One Piece – Temporada 2
Estreno: marzo (fecha por confirmar)
Luffy y los Sombrero de Paja se adentran en la Gran Ruta con nuevas tierras por explorar y peligros más grandes en su búsqueda del legendario tesoro. La segunda temporada es una de las apuestas más fuertes del mes.
Peaky Blinders: El hombre inmortal
20 de marzo
Tommy Shelby enfrenta el ajuste de cuentas más explosivo de su vida en esta película escrita por Steven Knight, que amplía el universo de la exitosa serie británica.
BTS: El comeback en vivo | ARIRANG
21 de marzo
El icónico grupo surcoreano regresa al escenario con un reencuentro en vivo donde interpretará nuevas canciones y sus grandes éxitos, marcando el inicio de una nueva etapa.
Premios del Sindicato de Actores
1 de marzo
Kristen Bell conduce la 32ª edición de los Premios del Actor desde Los Ángeles, en un evento en vivo que reúne a las estrellas del cine y la televisión.Series que llegan en marzo
DOC
Parte 1: 4 de marzo | Parte 2: 27 de marzo
Tras perder 12 años de recuerdos, un brillante doctor intenta reconstruir su pasado y recuperar todo lo que amó.
Un lugar para soñar – Temporada 7
12 de marzo
Mel y Jack, recién casados, persiguen su sueño de adoptar mientras Virgin River enfrenta nuevas amenazas.
Steel Ball Run JoJo's Bizarre Adventure
19 de marzo
Ambientada en 1890, sigue a Johnny Joestar y Gyro Zeppeli en una carrera de caballos a través de Estados Unidos.
Un novio por suscripción
6 de marzo
Una mujer agotada por el trabajo prueba un servicio de citas virtuales que podría cambiar su vida sentimental.
Vladimir
5 de marzo
Una académica se obsesiona con un nuevo colega, poniendo en riesgo su matrimonio y su carrera.
También llegan:
- Algo terrible está a punto de suceder (26 de marzo)
- Ni listos ni preparados: Texas (24 de marzo)Películas destacadas
- Máquina de guerra – 6 de marzo
- Parque Lezama – 6 de marzo
- Aún es de noche en Caracas – 27 de marzo
- 53 domingos – 27 de marzo
Desde historias bélicas hasta dramas familiares y relatos ambientados en crisis políticas, el mes ofrece una variedad de géneros.
Documentales y música
- BTS: El regreso – 27 de marzo
- El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel – 20 de marzo
- Los dinosaurios – 6 de marzo
- El asesino de TikTok – 6 de marzo
- La fiscal – 26 de marzo
Destaca “La fiscal”, que sigue el trabajo de la primera fiscal especializada en Investigación de Delitos de Feminicidio en México, y el documental íntimo sobre los primeros años de los Red Hot Chili Peppers.
Deportes en vivo
MLB Opening Day 2026
25 de marzo
La temporada 2026 de Grandes Ligas arranca con el duelo entre Yankees y Giants transmitido en vivo desde San Francisco.
Para ver en familia
- Plaza Sésamo Volumen 2 – 9 de marzo
- La casa de muñecas de Gabby Temporada 13 – 2 de marzo
- Horizonte Pokémon Temporada 3 Parte 2 – 20 de marzo
- Animación, imaginación y nuevas aventuras para los más pequeños.
La plataforma recuerda que se trata de una selección de títulos y que las fechas pueden cambiar.
Con más de 300 millones de membresías en más de 190 países, Netflix continúa ampliando su oferta con estrenos globales, producciones originales y transmisiones en vivo que buscan mantener cautiva a su audiencia durante todo el mes.