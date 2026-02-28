Más de 20,000 mexicanos en centros de detención de ICE con procesos activos

La situación migratoria de los mexicanos detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos refleja un alto número de personas en procesos legales pendientes.

De acuerdo con los datos disponibles, 20,750 mexicanos se encuentran con casos activos, lo que los mantiene bajo custodia mientras se define su situación migratoria.

Además, una proporción considerable de casos corresponde a personas clasificadas como eliminadas por inadmisibilidad, con 32,360 registros, así como 13,182 mexicanos deportados o expulsados.

Estas cifras muestran la magnitud de los procedimientos migratorios que involucran a ciudadanos mexicanos dentro del sistema de control migratorio estadounidense.

Otras categorías incluyen 9,919 salidas voluntarias y miles de registros vinculados a distintos tipos de resoluciones o etapas del proceso. En contraste, los casos que concluyen con resultados favorables, como la residencia permanente concedida, representan una proporción mínima.

Los datos reflejan la fuerte presencia de mexicanos en el sistema de detención migratoria y la complejidad de los procesos que enfrentan mientras se define su permanencia o salida del país.