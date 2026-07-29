FMI anuncia préstamo de 1,900 millones de dólares para Bolivia

Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo a nivel técnico por un programa cercano a 1,900 millones de dólares para apoyar una reforma económica en el país, dijo el Fondo el miércoles, mientras el país busca estabilizar su economía, sumergida actualmente en una crisis.

El acuerdo a tres años, que requiere la aprobación tanto del Directorio Ejecutivo del FMI como del Congreso de Bolivia, acerca al país a los fondos que necesita para recomponer sus reservas de divisas y aliviar la escasez de dólares que ha limitado las importaciones y alimentado la inflación.

La economía de Bolivia se ha visto afectada por la caída en la producción de gas natural, déficits fiscales superiores a 10% del PIB y unas reservas de divisas prácticamente agotadas, señaló el FMI en una evaluación de 2025. El presidente Rodrigo Paz ha recortado subsidios al combustible y reducido el gasto público para estabilizar las finanzas. Sin embargo, las medidas desencadenaron protestas antigubernamentales y bloqueos de carreteras que perturbaron la economía durante casi dos meses a principio de año.

De ser aprobado, el acuerdo marcaría el primero por más de un año con el FMI desde 2006. A pesar del hito, el paquete de financiación es considerablemente inferior a las expectativas del Gobierno por hasta 2,800 millones de dólares.