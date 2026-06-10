La Casa del Poeta abre debate sobre espacios culturales en CDMX

¿Qué debe hacerse con los espacios culturales que apelan a públicos locales, pero no tan numerosos? ¿Deben permanecer fieles a la misión para la que fueron concebidos o tienen la obligación de transformarse para justificar su existencia en una ciudad que cambia a gran velocidad?

La pregunta no es menor, tampoco es cómoda. Obliga a revisar algunas certezas arraigadas tanto en la administración cultural como entre quienes frecuentan esos espacios. Detrás de cada recinto hay una comunidad, una historia, una memoria institucional y una idea particular sobre para qué sirve la cultura.

El futuro de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, establecida en la colonia Roma en 1991, ha puesto ese debate sobre la mesa. La semana pasada, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció el inicio de una nueva etapa para el recinto, particularmente para convertirlo en la llamada Casa de las Palabras, con nuevas actividades vinculadas a la oralidad, las artes escénicas y el cabaret, situación que fue interpretada por escritores, académicos y promotores culturales como una posible alteración de la vocación histórica de uno de los espacios literarios emblemáticos de la capital.

Las reacciones se concentraron en la defensa del legado del poeta zacatecano, en la preservación de una institución literaria y en la pertinencia de las modificaciones anunciadas por la dependencia.

La verdadera casa del poeta

El dilema sobre la Casa Ramón López Velarde inició durante los primeros días de junio, cuando la Secretaría de Cultura local anunció una nueva etapa para el inmueble ubicado en la colonia Roma, la última residencia del autor de la "Suave Patria" y el lugar donde murió, en 1921.

El anuncio, presentado como una ampliación de las vocaciones del recinto, contemplaba la creación de la llamada Casa de las Palabras, un proyecto destinado a reunir diversas formas de expresión relacionadas con la oralidad, la escritura, las narrativas escénicas y la participación comunitaria. Entre las novedades más comentadas figuró la incorporación de un espacio dedicado al cabaret, definido por las autoridades como el primer cabaret público de la ciudad.

Sin embargo, escritores, académicos, gestores culturales y antiguos colaboradores del recinto interpretaron el anuncio como una posible alteración de la identidad histórica de la institución. Las preocupaciones expresadas públicamente abarcaron distintos niveles: desde la preservación del nombre de la Casa del Poeta hasta el destino de sus acervos, bibliotecas, colecciones documentales y programas especializados.

El poeta Luis Felipe Fabre expresó en redes sociales: “Lo de la desaparición de la Casa del poeta Ramón López Velarde no sólo es afrentoso para la poesía, sino aún más para ese género maravilloso y subversivo que es el cabaret: ¿de verdad pretenden imponer un cabaret oficial?”.

Por su parte, el gestor cultural y asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Alfonso Suárez del Real, a título personal difundió lo siguiente:

“Nosotros decimos, bienvenidos los cambios culturales, el enriquecimiento de propuestas, pero que quede muy claro que no vamos a permitir que haya un cambio de nombre en estas instalaciones. Este lugar fue fundado y creado para honrar la memoria de un gran poeta, el zacatecano Ramón López Velarde (...) Bienvenidas todas las nuevas propuestas, pero Casa del Poeta es propiedad intrínseca de la vida de la colonia Roma. No podemos permitir que haya cambio de nombre”.

Última morada de Ramón López Velarde.Especial

Autoridades rectifican

Conforme avanzaron los días, funcionarios del gobierno capitalino, integrantes de la comunidad cultural y figuras con larga trayectoria en la administración pública comenzaron a intervenir en la discusión.

El pasado lunes, el propio Alfonso Suárez del Real expuso: “Tuve la oportunidad de encontrarme con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien me solicitó informar que la Casa del Poeta Ramón López Velarde mantiene su nombre y reconocimiento como primera casa de Cultura de la Roma y que la poesía seguirá alojada en sus muros”.

Asimismo, a través de un comunicado difundido el martes, la Secretaría de Cultura local, que encabeza Ana Francis López Bayghen, adujo que “si bien este recinto vive un proceso de transformación, una renovación necesaria para su crecimiento, modernización y consolidación como espacio cultural abierto e inclusivo para todas las personas, en todo momento el objetivo ha sido claro: mantener la poesía como el epicentro indiscutible de su vida cultural”.

En ese mismo documento, la dependencia capitalina explicó que a lo largo de su vida la Casa del Poeta fue sede del emblemático Café Bar Las Hormigas, dedicado a lo que en su momento se le llamaba café concert.

“La propuesta es que este espacio reviva después de tantos años de estar cerrado con la misma vocación (...) mientras que el resto del espacio y las actividades continuarán dedicadas a la promoción, difusión y creación de la poesía y la literatura”.

Asimismo, la Secretaría de Cultura local admitió que “al generarse las genuinas inconformidades, nos queda claro que debemos tener mucha mayor claridad en nuestras comunicaciones”.

Interior de la casa de Ramón López Velarde.Especial

¿Quién fue Ramón López Velarde?

Poeta zacatecano nacido en Jerez en 1888. Estudió la carrera de abogado en San Luis Potosí pero nunca ejerció la profesión. En cambio, abrazó las letras y, a la postre, se consagró como unos de los grandes poetas del naciente siglo XX mexicano, con obras como Suave Patria, Zozobra, El son del corazón o El minutero. Murió el 19 de junio de 1921, en la Ciudad de México, a los 33 años.

¿Dónde está la Casa del Poeta?