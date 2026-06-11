Caos y empujones en acceso a 'Fan Fest' en el Zócalo de México

Miles de fanáticos buscaban ingresar a los empujones al 'Fan Fest' ubicado en la plaza del Zócalo, en Ciudad de México, rodeada aún de vallas por las protestas recientes y que afectan el flujo de acceso para ver la apertura del Mundial 2026.

"¡Dejen de aventarse, hay niños, parecen animales!", reclamó un funcionario capitalino con un megáfono mientras trataba de ordenar a la multitud, ansiosa de ver en pantallas gigantes el partido inaugural México-Sudáfrica, constató un periodista de la AFP.

Algunos aficionados lanzaron botellas con agua e intercalaban insultos contra la policía que resguardaba el lugar con arengas a favor de la selección mexicana.

"Está cabrón", dijo Javier Maciel, un fanático de 25 años envuelto en un poncho con los colores de la bandera de México, acerca del tumulto. "Pudo haber existido una mejor organización".

Al grito de "¡Sí se pudo!" los asistentes comenzaron a ingresar de manera más rápida al Zócalo, que ya luce abarrotado en imágenes transmitidas en vivo a través de YouTube.

Sin embargo, el flujo se detiene ocasionalmente y el funcionario local con el megáfono insiste en advertir la presencia de niños, en un intento por contener a la multitud.

El gobierno local anunció en la red social X que el sitio se encuentra "lleno" y sugirió a los fanáticos acudir a otras plazas.

Se esperaba que la presidenta Claudia Sheinbaum viera el partido desde el "Fan Fest" del Zócalo, la neurálgica plaza donde también se ubica el palacio presidencial, pero desde el miércoles puso en duda su presencia ahí debido a las manifestaciones de maestros en la capital.

"Vamos a tratar de ir al Zócalo, dependiendo de cómo esté" la situación, dijo el jueves la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

La gobernante izquierdista descartó desde hace meses ver el partido inaugural desde el estadio Azteca.