El precio del oro pierde casi 2% ante la fortaleza del dólar

Los precios del oro cayeron cerca de 2% el jueves, presionados por un dólar más fuerte y menores esperanzas de una reducción en los costos de endeudamiento, ya que la actual guerra con Irán avivó las preocupaciones sobre la inflación.

El oro al contado cayó 1.89%, a 5,079.20 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril cerraron con una baja del 1%, a 5,125.80 dólares.

El dólar subió por tercera sesión consecutiva. El dólar es un activo refugio competitivo, y una moneda estadounidense más fuerte encarece el oro para quienes poseen otras divisas.

“El índice del dólar más alto, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la falta de recortes en las tasas de interés son factores negativos, pero el conflicto en el Medio Oriente ha estado generando algunos flujos de refugio seguro”, dijo Phillip Streible, estratega jefe de Mercado de Blue Line Futures.

El aumento de los precios del crudo alimenta la inflación al incrementar los costos de transporte y producción. El oro se considera una cobertura contra la inflación, pero las altas tasas de interés lo lastran al hacer más atractivos los activos que generan rendimientos.

“Si pueden evitar que los precios del petróleo sigan subiendo, el oro debería estar en una buena posición... En el lado alcista del oro, el principal argumento es la compra de activos por parte de los bancos centrales y las constantes entradas de fondos cotizados en Bolsa, que se han mantenido positivas durante todo el año”, añadió.

La plata al contado bajó 2.29%, a 83.84 dólares. El precio subió más del 146% el año pasado. El platino al contado perdió 1.1%, a 2,145.75 dólares, y el paladio cayó 1%, a 1,620.86 dólares.

Aluminio sigue al alza

El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió 2.13% a 3,519.25 dólares por tonelada métrica, tras tocar los 3,546.50 dólares, su nivel más alto desde finales de marzo de 2022.

La guerra en Medio Oriente ha afectado las entregas de los productores de aluminio de la región, que representan alrededor del 9% del suministro mundial de aluminio, y ha suscitado temores de interrupciones en el flujo de materias primas como la alúmina a estos productores a través del Estrecho de Ormuz.

Para aliviar algunas de las preocupaciones inmediatas, Norsk Hydro anunció el jueves que su fundición de aluminio Qatalum en Qatar iba a detener la reducción que comenzó la semana pasada y mantendría la producción en torno al 60% de su capacidad con un suministro reducido de gas.

El cobre cayó 0.21% a 12,984.95 dólares la tonelada. El zinc subió 0.23% a 3,316.50 dólares.