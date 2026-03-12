Misión de la ONU cuestiona ley de amnistía

Ginebra, Suiza. Una misión de la ONU sobre Venezuela expresó en Ginebra sus "serias reservas" sobre la ley de amnistía aprobada recientemente en el país, por considerarla incompleta y carente de transparencia.

“En primer lugar, la ley se adoptó de manera precipitada, lo que impidió un proceso consultivo transparente e inclusivo”, lamentó María Eloísa Quintero, miembro de la misión de determinación de los hechos, establecida desde 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no se expresa en nombre de la organización.

Además, subrayó, la ley no reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos.

"No prevé procesos transparentes y exhaustivos, ni investigaciones independientes, ni mecanismos de búsqueda de la verdad", señaló.

Sin verdaderos cambios

La misión reprocha también el carácter “arbitrariamente restrictivo” del ámbito de aplicación de la ley, que excluye de sus beneficios “a un gran número de personas detenidas en relación con otros actos”.

Las autoridades informaron el jueves de la liberación de más de 7,000 personas, cuya gran mayoría se encontraba en libertad condicional.

La ONG Foro Penal contabiliza 508 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, entre ellas extranjeras y menores de edad.

En Caracas, durante una rueda de prensa, el Foro Penal anunció haber contabilizado en particular que 179 militares siguen entre las rejas.

“En la actualidad, nada ha cambiado en Venezuela; la represión y la situación humanitaria siguen siendo exactamente las mismas”, lamentó Olnar Ortiz, uno de los coordinadores de la ONG.

La ley, promulgada el 19 de febrero, debe permitir la liberación de los presos políticos del país.