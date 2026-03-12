Grupo Modelo apoya la sustentabilidad

Como parte de su estrategia de sustentabilidad, Grupo Modelo ha movilizado más de 30 millones de dólares en los últimos cinco años para impulsar proyectos enfocados en la gestión responsable del agua, la agricultura sustentable, la circularidad de los empaques y la acción climática.

En México, el agua es uno de los ejes centrales de la estrategia de sustentabilidad.

Desde 2017, Grupo Modelo ha mejorado en más de 42% su consumo de agua por hectolitro de producción en sus operaciones.

Axtel, una empresa mexicana de telecomunicaciones, dijo que sus dueños aprobaron el pago de un dividendo de 0.0089 pesos por acción.

El dividendo representa un pago total de 173 millones de pesos (10 millones de dólares) que será pagado en una sola exhibición durante mayo.

El dividendo que pagará la empresa representa un rendimiento de 0.3% tomando en cuenta el cierre de 2.71 pesos de la acción en la BMV el 17 de febrero.

Los accionistas de Axtel también aprobaron la conformación de un fondo de recompra de acciones por 100 millones de pesos (5.6 millones de dólares) para 2026.

Por su parte, los accionistas de Controladora Axtel, la compañía resultante de la escisión de Alfa, aprobaron el pago de un dividendo de 0.01974 pesos por acción.

En el marco de la LXVI Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), realizada en la Ciudad de México, Jorge Lozano Garza asumió la presidencia del organismo que representa a la industria láctea mexicana, en un momento clave para el sector ante el inicio de una nueva etapa de diálogo y negociaciones comerciales en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La llegada de Lozano Garza a la presidencia de Canilec ocurre en un contexto estratégico para la industria agroalimentaria, marcado por la evolución del comercio regional y los desafíos que enfrenta la cadena productiva láctea en América del Norte.

El nuevo dirigente cuenta con una trayectoria vinculada al comercio exterior, un perfil particularmente relevante considerando el peso que tiene el intercambio agroalimentario en la región y el papel que desempeñan los productos lácteos dentro de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Coca-Cola FEMSA, el mayor embotellador de productos Coca-Cola en América Latina por volumen, recibió un cambio en la recomendación para sus acciones que cotizan en Estados Unidos de 'compra' a 'neutral' por los analistas del banco suizo UBS.

Los analistas de esa institución también recortaron el precio objetivo para las acciones de Coca-Cola FEMSA de 111 a 113 dólares.

La compañía tiene una calificación promedio de 'sobreponderar' y un precio objetivo promedio de 115.44, de acuerdo con analistas encuestados por FactSet.

accionesyreacciones@eleconomista.mx