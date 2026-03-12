Soya toca máximo de 21 meses por alza del petróleo

Los futuros de la soya de Estados Unidos subieron el jueves a su punto más alto desde mediados de 2024 debido a compras especulativas y de fondos, y al aumento de los precios del petróleo tras los ataques iraníes que profundizaron los temores de un conflicto prolongado en Medio Oriente.

El trigo y el maíz también subieron, y la fortaleza del crudo volvió a contrarrestar un contexto de abundantes suministros mundiales de granos.

Los futuros de soya de mayo de la Bolsa de Comercio de Chicago subieron 11.75 centavos a 12.2575 dólares por bushel, tras alcanzar máximo histórico.

El maíz de mayo ganó 1.88 centavos a 4.6213 dólares por bushel, mientras que el trigo CBOT de mayo subió 2.88 centavos a 5.9763 dólares por bushel.

El crudo subió alrededor de 9% el jueves debido a que Irán intensificó los ataques a las instalaciones petroleras y de transporte en todo Medio Oriente y mientras el transporte marítimo a través del vital Estrecho de Ormuz seguía efectivamente bloqueado.

El aumento de los precios del crudo puede impulsar los futuros de cultivos como parte de los flujos de inversión en materias primas vinculados a factores geopolíticos y económicos, y dado que el maíz y el aceite de soya se utilizan ampliamente para producir biocombustibles.

La guerra también ha incrementado el costo de insumos agrícolas como fertilizantes y diésel, lo que genera preocupación por la reducción de la producción de granos.

Los futuros también recibieron apoyo de las expectativas de que el gobierno estadounidense pronto publique sus reglas finales sobre los requisitos de mezcla de biocombustibles que incentivarían mayor demanda de cultivos.