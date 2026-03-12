Nuevo líder iraní promete venganza

Teherán. Irán vengará la sangre de sus mártires, mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz y atacará las bases estadounidenses, afirmó ayer el nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei en una declaración leída en la televisión estatal, sus primeras declaraciones desde que sucedió a su fallecido padre.

La guerra ha paralizado el estrecho de Ormuz y, en consecuencia, una parte esencial del tráfico mundial de hidrocarburos que pasa por la región, lo que ha provocado “la mayor perturbación” del suministro de petróleo de la historia, según advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

“Definitivamente debe utilizarse la baza del bloqueo del estrecho de Ormuz”, afirmó Jamenei en un comunicado leído en la televisión, que no aclaró las especulaciones sobre su estado de salud, ya que no ha comparecido en público desde el inicio del conflicto y que resultó herido.

El nuevo líder fue designado el domingo para sustituir a su padre, Alí Jamenei, fallecido al comienzo de los ataques israelí-estadounidenses contra Irán el 28 de febrero.

Jamenei también pidió a los países del Golfo que cierren las bases militares de Estados Unidos, atacadas por Irán en represalia por la campaña israeloestadounidense.

“Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira”, dijo Jamenei.

Irán permitió a buques de algunos países cruzar el estrecho de Ormuz, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, quien desmintió que la república islámica haya colocado minas en este paso estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

“Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades”, enfatizó Jamenei.

“Todo va rápido”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que la guerra contra Irán avanza “muy rápido”, a pesar de la incertidumbre generada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

“La situación con Irán avanza muy rápidamente. Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables (...) realmente (Irán) es una nación de terror y odio, y están pagando un alto precio en este momento”, añadió el mandatario estadounidense.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu afirmó que el ayatolá Mojtaba Jamenei, “el títere de los Guardianes de la Revolución, no puede mostrar su rostro en público”.